Schwerer Verkehrsunfall in Ebensee

In Eben­see kam es am Diens­tag­abend zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. Eine Len­ke­rin kam von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen eine Steinmauer.

Die 30-jäh­ri­ge Frau und ihr 32-jäh­ri­ger Gat­te, aus dem Bezirk Gmun­den, waren am 04. April 2023 gegen 20:24 Uhr mit dem PKW auf der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße von Eben­see am Traun­see in Fahrt­rich­tung Bad Ischl unter­wegs. Im Orts­ge­biet Lang­wies geriet die Len­ke­rin rechts über den Fahr­bahn­rand in einen tro­cke­nen Was­ser­gra­ben, tou­chier­te dort einen beto­nier­ten Abwas­ser­schacht und prall­te im Anschluss fron­tal mit der rech­ten Front­par­tie gegen eine beto­nier­te Steinmauer.

Durch die Wucht des Anpral­les wur­de der Wagen auf der rech­ten Sei­te bis über den Mit­tel­holm auf­ge­ris­sen und die Bei­fah­rer­tür her­aus­ge­ris­sen. Das Auto schleu­der­te nach links über die gesam­te Salz­kam­mer­gut­stra­ße und kam nach dem Grünst­ei­fen am Rad- und Geh­weg total beschä­digt zu lie­gen. Der Bei­fah­rer wur­de beim Anprall ein­ge­klemmt und muss­te von der Feu­er­wehr schwer ver­letzt gebor­gen wer­den. Die Len­ke­rin erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Grades.

Not­arzt­hub­schrau­ber im Einsatz

Der 32-Jäh­ri­ge wur­de nach der Erst­ver­sor­gung mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 14 in das Kli­ni­kum Wels geflo­gen. Die Len­ke­rin wur­de mit der Ret­tung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl ein­ge­lie­fert. Die B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße war von 20:24 Uhr bis 22:20 Uhr zur Gän­ze gesperrt. Nach einer neu­er­li­chen kurz­zei­ti­gen Sper­re zur Fahr­zeug­bergung durch den Abschlepp­dienst war die B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße ab 23:00 Uhr wie­der frei befahr­bar, berich­tet die Polizei.