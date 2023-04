Seriendieb ausgeforscht und festgenommen

Die Poli­zei hat einem Seri­en­dieb das Hand­werk gelegt. Nach umfang­ei­chen Ermitt­lun­gen konn­te die Poli­zei den Täter bei der Über­ga­be eines gestoh­le­nen Fahr­ra­des fest­neh­men. Der Mann soll mit den gestoh­le­nen Fahr­rä­dern sei­ne Dro­gen­sucht finan­ziert haben.

Poli­zis­ten der Poli­zei Eben­see ermit­tel­ten seit dem 31. März 2023 in zahl­rei­chen Fäl­len von Kel­ler-Ein­bruchs­dieb­stäh­len, bei denen regel­mä­ßig Fahr­rä­der gerin­ge­ren Wer­tes gestoh­len wur­den. Eines der Opfer konn­te sein gestoh­le­nes Fahr­rad auf einer Inter­net-Ver­kaufs­platt­form wie­der­fin­den und infor­mier­te die Dienststelle.

Dieb auf fri­scher Tat erwischt

Durch inten­siv und umfang­reich geführ­te Ermitt­lun­gen gelang es, in Zusam­men­ar­beit mit den Poli­zei­in­spek­tio­nen Andorf und Brau­nau, einen 30-jäh­ri­gen unste­ten rus­si­schen Asyl­wer­ber als Täter aus­zu­for­schen. Die­ser konn­te schließ­lich bei der Über­ga­be eines gestoh­le­nen Fahr­ra­des am Bahn­hof in Wels auf fri­scher Tat betre­ten und fest­ge­nom­men werden.

Mit gestoh­le­nen Fahr­rä­dern Dro­gen­sucht finanziert

Der Mann zeig­te sich bei sei­ner Ein­ver­nah­me gestän­dig, in Eben­see ins­ge­samt sechs Fahr­rä­der gestoh­len und eini­ge davon wei­ter­ver­kauft zu haben. Den Erlös habe er zum Ankauf von Hero­in ver­wen­det. Zwei Fahr­rä­der konn­ten noch sicher­ge­stellt wer­den. Über Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels wur­de der 30-Jäh­ri­ge in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert, berich­tet die Polizei.