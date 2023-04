Show your passion”: Startschuss für den Jungunternehmer:innenpreis 2023

Erfolg­rei­che Grün­der und Über­neh­mer kön­nen sich bis 25. Mai 2023 bewerben

Jun­ge Selbst­stän­di­ge sind die trei­ben­den Kräf­te in der Wirt­schaft. Sie sor­gen mit ihrem Ideen­reich­tum, ihrer Inno­va­ti­ons­kraft und ihrem Gestal­tungs­wil­len für wirt­schaft­li­che Wei­ter­ent­wick­lung. Die Jun­ge Wirt­schaft Ober­ös­ter­reich orga­ni­siert daher auch heu­er wie­der den OÖ Jungunternehmer:innenpreis mit dem Ziel, erfolg­rei­che Jung­un­ter­neh­mer als Vor­bil­der für mehr Selbst­stän­dig­keit zu präsentieren.

„Die Welt gehört denen, die nicht lan­ge fackeln, son­dern für etwas bren­nen“, ist Sebas­ti­an Nuss­bau­mer, Bezirks­vor­sit­zen­der der Jun­gen Wirt­schaft Gmun­den, über­zeugt und lädt unter dem Mot­to „Show your pas­si­on“ zur Teil­nah­me am 32. Jungunternehmer:innenpreis, der auch 2023 wie­der in Koope­ra­ti­on mit der Fach­grup­pe Unter­neh­mens­be­ra­tung, Buch­hal­tung und Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie (UBIT) ver­an­stal­tet wird, ein. „Wir möch­ten, dass uns Ober­ös­ter­reichs Jung­un­ter­neh­mer das Zei­gen, wor­in tag­täg­lich ihre Lei­den­schaft liegt. Reicht ein und nützt eure Chan­ce“, appel­liert Nuss­bau­mer an die jun­gen Selbstständigen.

Ver­ge­ben wird der Preis in drei Kategorien:

Rake­ten­star­ter: In die­ser Kate­go­rie zeich­net die JW Grün­der und New­co­mer aus, die mit ihrem Vor­ha­ben über­ra­schen, inspi­rie­ren und den Weg in die Zukunft weisen.

Regio­nen­ro­cker: Der Preis für Jung­un­ter­neh­mer, die sich am Markt eta­bliert haben und etwas ganz Beson­de­res für die Zukunft ihrer Regi­on leis­ten. Sie pro­du­zie­ren regio­nal, schaf­fen Arbeits­plät­ze oder gestal­ten den Fir­men­stand­ort ent­schei­dend mit.

Visio­nen­rei­ter: In die­ser Kate­go­rie kön­nen jun­ge Unter­neh­men ein­rei­chen, die beson­ders auf Inno­va­ti­on, Tech­no­lo­gie oder Digi­ta­li­sie­rung set­zen. Sie begeis­tern mit umge­setz­ten Digi­ta­li­sie­rungs­pro­jek­ten, inno­va­ti­ven Lösun­gen oder dem Ein­satz neu­er Tech­no­lo­gien und haben Mut zur Veränderung.

Ein­rei­chun­gen sind bis 25. Mai 2023 online unter Ein­hal­tung der ent­spre­chen­den Teil­nah­me­be­din­gun­gen unter www.jungunternehmerpreis.at mög­lich. Die Jury der Fach­grup­pe UBIT wird die Ein­rei­chun­gen nach den Kri­te­ri­en Idee, Umset­zungs­qua­li­tät, Zukunfts­per­spek­ti­ve und Gesamt­ein­druck bewerten.

Bildrechte/Copyright: M.Dörsch

Bild: Sebas­ti­an Nuss­bau­mer – Bezirks­vor­sit­zen­der Jun­ge Wirt­schaft Gmunden