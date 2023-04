Skipper´s Club spendet an  Rollende Engel

Der Skipper’s Club Gschwandt hat kürz­lich eine Spen­de von 800 Euro an den Ver­ein Rol­len­de Engel übergeben.

Die Über­ga­be erfolg­te wäh­rend einer Fahr­zeug­be­sich­ti­gung an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge in Gmun­den, bei der der Ver­ein sei­ne Tätig­kei­ten vor­stell­te. Der Betrag wur­de an den Obmann Flo­ri­an Aich­horn über­reicht, der sich im Namen des Ver­eins Rol­len­de Engel für die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung herz­lich bedankte.

Der Skipper’s Club Gschwandt ist seit eini­gen Jah­ren in wohl­tä­ti­gen und sozia­len Pro­jek­ten enga­giert und zeigt erneut sein sozia­les Enga­ge­ment mit die­ser Zuwen­dung. Der Club besteht aus 8 Freun­den, die sich gemein­sam für den guten Zweck ein­set­zen. Die Spen­de wird dazu bei­tra­gen, dass der Ver­ein Rol­len­de Engel sei­ne wich­ti­ge Arbeit fort­set­zen und betrof­fe­ne Men­schen in schwie­ri­gen Situa­tio­nen unter­stüt­zen kann.