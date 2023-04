Sonderkontrolle Drogen im Straßenverkehr

Von 07. auf 08. April 2023 fand in Ampfl­wang im Haus­ruck­wald eine Tech­no­par­ty in der Zeit von 21:00 bis 03:00 Uhr statt. Die­se Ver­an­stal­tung wur­de auf­grund von erheb­li­chen Vor­ga­ben durch die Gemein­de Laa­kir­chen am 31. März 2023, wo sie ursprüng­lich statt­fin­den hät­te sol­len, kurz­fris­tig durch die Ver­an­stal­ter nach Ampfl­wang im Haus­ruck­wald ver­legt. Auf­grund der vor­lie­gen­den Erfah­run­gen hin­sicht­lich Besu­cher und Teil­neh­mer sol­cher Ver­an­stal­tun­gen wur­den zwecks Über­wa­chung die­ser Ver­an­stal­tung und des Anrei­se­ver­kehrs meh­re­re Son­der­strei­fen ein­be­ru­fen. Die Ver­an­stal­tung selbst ver­lief ohne Kom­pli­ka­tio­nen, Vor­komm­nis­se und Probleme.

Bei den anrei­sen­den “Gäs­ten” und her­um­fah­ren­den PKW-Len­kern im Kon­troll­zeit­raum ergab sich fol­gen­des Ergeb­nis im Bereich Gmun­den und Vöck­la­bruck: Zwei Alko- und sechs Dro­gen­len­ker wur­den ange­zeigt, eine Anzei­ge nach dem Füh­rer­schein­ge­setz, sie­ben Füh­rer­schei­ne wur­den abge­nom­men, drei Per­so­nen fuh­ren ohne Lenk­be­rech­ti­gung und zwei mit Moto­Cross-Maschi­nen ohne Zulas­sun­gen, ein alko­ho­li­sier­ter Pro­be­füh­rer­schein­be­sit­zer wur­de ange­zeigt, zwei Über­tre­tun­gen wegen Kin­der­si­che­rung, drei Kenn­zei­chen wur­den abge­nom­men, ein unbe­fug­ter Gebrauch eines Kraft­fahr­zeugs, 65 Alko­vor­tests und 111 Alko­mat­un­ter­su­chun­gen wur­den durch­ge­führt, 80 Anzei­gen, drei Vor­füh­run­gen eines Kraft­fahr­zeug zur Öber­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­re­gie­rung und elf Organ­man­da­te wur­den aus­ge­stellt, resü­miert die Polizei.