SPG muki Ebensee schafft den Verbleib in der 2. Bundesliga

6:4 – Aus­wärts­sieg für SPG muki Eben­see ‑Trio

Im vor­ge­zo­ge­nen Spiel der letz­ten Run­de des Unte­ren Play­offs der 2. Bun­des­li­ga gelingt Eben­see der fina­le Befrei­ungs­schlag in Feld­kir­chen (ST). Wie­der war es eine enge Kis­te in der Fremde.

Nach holp­ri­gem Start – Eben­sees kroa­ti­scher Team­spie­ler Leon Ben­ko müh­te sich zu einem 3:2 gegen Tobi­as Siwetz (Feld­kir­chen), Ivan Kara­bec (Eben­see) war im Spiel gegen den Stei­rer Tobi­as Sche­rer chan­cen­los — behaup­te­te sich Ben­ja­min Gir­lin­ger (Eben­see) mit 3:2 gera­de noch gegen einen ful­mi­nant agie­ren­den Simon Grünst­eidl. Leon Ben­ko stell­te gegen den Stärks­ten der Gast­ge­ber aber auf 3:1 für Ebensee.

Schon wähn­ten sich die mit­ge­reis­ten Fans auf der Sie­ger­stra­ße. Aber die Stei­rer pack­ten ihr bes­tes Tisch­ten­nis aus und kon­ter­ten. Gir­lin­ger (Eben­see) ver­lor gegen Siwetz und Sche­rer. Kara­bec kam über­haupt nicht in die Gän­ge und blieb auch gegen Siwetz chan­cen­los. Jetzt führ­ten die Stei­rer 4:3. Leon Ben­ko glich gegen Grünst­eidl aus.

End­lich gewann auch Kara­bec sein Spiel gegen Tobi­as Siwetz und somit war der wich­ti­ge Punkt zum Klas­sen­er­halt ein­ge­sackt. Schließ­lich leg­te das Dop­pel Gir­lin­ger / Ben­ko eins drauf und besie­gel­te den hart erkämpf­ten 6:4 – Erfolg in Feldkirchen.

Damit lau­fen in Eben­see bereits die Pla­nun­gen für die kom­men­de Sai­son mit Rück­keh­rer Jonas Prom­ber­ger und Neu­zu­gang Micha­el Trink aus Salz­burg. Vom kroa­ti­schen Natio­nal­team­spie­ler Leon Ben­ko müs­sen sich die Eben­seer ver­ab­schie­den. Er war der Ret­ter in der Not und absol­vier­te die Play­off-Spie­le mit Bra­vour für Eben­see. Im Herbst steht er aber wie­der in Zagreb an der Platte.

Spie­le für Eben­see: Ben­ko 3, Gir­lin­ger und Kara­bec je 1, Dop­pel Girlinger/Karabec.