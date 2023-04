Start der Girls‘ Academy in Traunkirchen

Ab April gibt es an der Inter­na­tio­na­le Aka­de­mie Traun­kir­chen Ver­an­stal­tun­gen, spe­zi­ell für Mäd­chen und jun­ge Frau­en. Die­se Girls‘ Aca­de­my bie­tet Teil­neh­me­rin­nen Ein­bli­cke in ver­schie­de­ne MINT-Berufs­fel­der und ermög­licht einen Aus­tausch mit erfolg­rei­chen Frau­en in Mathe­ma­tik, Infor­ma­tik, Natur­wis­sen­schaft und Tech­nik (MINT).

Die Zukunft MI(N)Tgestalten

Die Girls‘ Aca­de­my ist ein Ange­bot für Mäd­chen und jun­ge Frau­en, die einen Beruf oder ein Stu­di­um im MINT-Bereich anstre­ben. Sie ist Teil des Pro­jek­tes ‚MI(N)Tgestalten‘, wel­ches zum Ziel hat, jun­ge Frau­en aus der Regi­on ver­stärkt für MINT-Beru­fe zu gewin­nen. In Koope­ra­ti­on mit dem Frau­en­fo­rum Salz­kam­mer­gut und dem Inter­dis­zi­pli­nä­ren For­schungs­zen­trum für Tech­nik, Arbeit und Kul­tur wird in die­sem Jahr eine Com­mu­ni­ty of Prac­ti­ce auf­ge­baut. Die­se hat das Ziel, das MINT-Aus­bil­dungs- und Arbeits­um­feld geschlech­ter­in­k­lu­siv zu gestal­ten. In die­ser Inter­es­sens­ge­mein­schaft sind Vertreter:innen aus Betrie­ben und Insti­tu­tio­nen, die MINT-Aus­bil­dung bzw. Beru­fe anbie­ten, sowie jun­ge Frau­en im Salzkammergut.

Mög­lich­kei­ten greif­bar machen

Die Ver­an­stal­tun­gen der Girls’ Aca­de­my geben prak­ti­sche und theo­re­ti­sche Ein­bli­cke in die Aus­bil­dungs- und Berufs­mög­lich­kei­ten in der Regi­on. In Work­shops zu jeder MINT-Dis­zi­plin gewin­nen Schü­le­rin­nen einen Ein­druck der prak­ti­schen Tätig­kei­ten. Die Teil­neh­me­rin­nen ler­nen Frau­en aus Wis­sen­schaft, Betrie­ben und Initia­ti­ven ken­nen und bekom­men Ein­bli­cke in deren Wer­de­gang und Berufs­all­tag. Zudem wird es eige­ne Work­shops geben, die Mäd­chen dar­in bestär­ken, ihrer Begeis­te­rung zu folgen.