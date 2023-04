Stockschützen Gschwandt — perfekt in die Oberliga gestartet!

Am Don­ners­tag 6.4.2023 star­te­ten die Stock­schüt­zen der Uni­on Gschwandt mit Chris­ti­an Gumpl, Wal­ter Gebets­ber­ger, Wal­ter Prü­was­ser und Wil­helm Wim­mer in die Ober­li­ga Meis­ter­schaft OÖ, in der 10 Moar­schaf­ten um den Titel figh­ten. Geg­ner waren die Moar­schaft Esv Askö Viecht­wang mit Erwin Ber­ner, Harald Hof­mann, Her­bert Fröch und Josef Leitner.

Zu absol­vie­ren waren sechs Spie­le mit je sechs Keh­ren. Im ers­ten Spiel zwig­ten die Gäs­te, dass sie kein „Jau­sen­geg­ner“ sind und ent­schie­den die ers­ten sechs Keh­ren mit 5:3 für sich. Die Gschwandt­ner waren also mit 0:2 Spiel­punk­te im Rück­stand. Gewarnt zu mehr Vor­sicht und mehr Kon­zen­tra­ti­on zeig­ten die Haus­her­ren ihr Kön­nen und ent­schie­den die nächs­ten vier Spie­le klar mit 8:4, 9:4, 7:2 und 7:2 für sich und führ­ten so klar mit 8:2. Im letz­ten Spiel konn­ten die Viecht­wan­ger noch ein 4:4 erzwin­gen und ver­lo­ren so das ers­te Meis­ter­schafts­spiel mit 9:3 Spielpunkte.

Das nächs­te Heim­spiel in der Ober­li­ga fin­det am Mitt­woch 19.4.2023 um 18:30 Uhr gegen Laa­kir­chen in der Uni­on Stock­hal­le Gschwandt statt. Auf vie­le Fans freu­en sich die Stock­sport­ler Gschwandt!

Bericht und Bil­der Peter Som­mer Fotopress