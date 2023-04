Stockschützen Gschwandt Sieg gegen Laakirchen

Stock­schüt­zen Gschwandt — wei­ter auf Vor­marsch in der Oberliga!

Mit einem wei­te­ren Sieg gegen die Moar­schaft ESV Laa­kir­chen 1 sind die Stock­schüt­zen der Uni­on Gschwandt mit Chris­ti­an Gumpl, Wal­ter Gebets­ber­ger, Wal­ter Prü­was­ser und Wil­helm Wim­mer in die Ober­li­ga Meis­ter­schaft OÖ wei­ter auf Vor­marsch. Im ers­ten Spiel sieg­ten die Gschwandt­ner gegen Viecht­wang mit 9:3 Spiel­punk­te, Spiel Num­mer 2 gegen Pins­dorf ver­lief span­nend und ende­te mit 6:6 unentschieden.

Am Mitt­woch 19.4.2023 war es nach den ers­ten 4 Keh­ren bereits der Sieg. Mit 8:0 Punk­ten und 32:6 Stock­punk­te war alles klar und der Sieg war schon fixiert. Die Gast­schüt­zen aus Laa­kir­chen kamen aber noch­mals in‘s Spiel zurück und Keh­re 5 ver­lief unent­schie­den mit 6:6 Stock­punk­te und die letz­te Keh­re ent­schie­den die Gäs­te dann mit 3:5 Stock­punk­te für sich. Trotz allem war der Sieg für die „Gschwandt­ner Buam“ mit 9:3 Spiel­punk­te und 41:19 Stock­punk­te ein kla­rer Erfolg und somit ein Schritt in der Tabel­le der Ober­li­ga OÖ auf Platz 2 gemacht. Ein herz­li­ches Stock Heil an die Heimmannschaft.

Das nächs­te Heim­spiel in der Ober­li­ga fin­det vor­aus­sicht­lich am 5.5.2023 um 18:30 Uhr gegen Vorch­dorf in der Uni­on Stock­hal­le Gschwandt statt. Vor­her geht es aber am Diens­tag 25.4.2023 nach Eber­stall­zell zum Aus­wärts­match. Auf wie­der vie­le Fans beim Heim­spiel freu­en sich die Stock­sport­ler Gschwandt!

Bericht und Bil­der Peter Som­mer Fotopress