Suchaktion nach abgängiger Frau (22) in Gmunden fortgesetzt

In Gmun­den wur­de am Mitt­woch die Suche nach einer seit dem 17. März 2023 abgän­gi­gen 22-Jäh­ri­gen am Grün­berg im Bereich um den Lau­d­ach­see in Gmun­den fortgesetzt.

Die Ein­satz­kräf­te star­te­ten bereits am 19. März 2023 eine weit­läu­fi­ge Such­ak­ti­on in Kirch­ham, Laa­kir­chen, Roit­ham am Traun­fall und Vorch­dorf nach­dem eine 22-jäh­ri­ge ame­ri­ka­ni­sche Staats­bür­ge­rin eine Wan­de­rung unter­nom­men haben soll, aber seit­her nicht in ihre Unter­kunft in Scharn­stein zurück­ge­kehrt ist.

Medi­en­be­rich­ten zufol­ge soll es laut Poli­zei eine Han­dy­pei­lung gege­ben haben, ein Such­ra­di­us von etwa 800 Metern wur­de dem­zu­fol­ge ein­ge­grenzt. Ein­satz­kräf­te von Poli­zei und Berg­ret­tung ste­hen im Einsatz.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber