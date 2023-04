SV Daxner Immobilien Ebensee: Auswärtsniederlage in St.Wolfgang

Am Sams­tag war der SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see Gast beim SV St.Wolfgang. Die Gäs­te star­te­ten aktiv und kon­zen­triert in das Spiel und hat­ten klar mehr Ball­be­sitz als die Heimischen.

Konn­te ein­mal der Goa­lie von St. Wolf­gang in höchs­ter Not auf der Linie klä­ren, so hat­te David Rah­ber­ger mit sei­nem Vol­ley nach einer Ecke Pech — der wuch­ti­ge Ball ging Zen­ti­me­ter am Tor vor­bei. Als alle schon mit einer Null­num­mer zur Pau­se rech­ne­ten, brach­te St. Wolf­gangs Top­tor­jä­ger Josip Curic die Haus­herrn vom Elf­me­ter­punkt in Führung.

Bit­ter für Eben­see, dass in der 1. Halb­zeit mit Raoul Prom­ber­ger und Kapi­tän David Rah­ber­ger wie­der­um zwei Spie­ler ver­let­zungs­be­dingt aus­schie­den und sich somit die Ver­letz­ten­lis­te lei­der wie­der vergrößerte.

In der zwei­ten Hälf­te zeig­te sich das glei­che Bild, die Fried­mann Elf äußerst kon­zen­triert und bemüht, jedoch vor dem Tor ent­we­der zu harm­los oder mit viel Pech.

Somit kam es wie es kom­men muss­te. Kurz vor Ende ent­wischt Josip Curic der Eben­seer Hin­ter­mann­schaft und schließt den Kon­ter zum 2:0 ab. In der Nach­spiel­zeit gelang Eben­see, durch Debü­tant Phlipp Ell­mer end­lich noch ein Tref­fer, wel­cher den 2:1 End­stand besiegelte.

Fazit: Trotz mehr Spiel­an­tei­len, einer äußerst kon­zen­trier­ten und guten kämp­fe­ri­schen Leis­tung gelingt es wie­der nicht end­lich mit 3 Punk­ten anzu­schrei­ben. Die Fried­mann-Elf wird nächs­te Woche im Spiel gegen die ASKÖ Eben­see ver­su­chen wie­der so auf­zu­tre­ten und im Abschluss erfolg­rei­cher zu sein.

Spiel der 1b Mann­schaf­ten : 2:0

