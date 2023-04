THE ELVIS PRESLEY STORY | 4.5.2023, 19.30 Uhr, Stadtsaal Vöcklabruck

Don­ners­tag, 4.5.2023, 19.30 Uhr, Stadt­saal Vöcklabruck

THE ELVIS PRES­LEY STORY

Andy Lee Lang

Anläss­lich des 25. Todes­ta­ges von Elvis Pres­ley pro­du­zier­te Andy Lee Lang eine brand­neue musi­ka­li­sche Revue, die alle wich­ti­gen Momen­te der Kar­rie­re des „King of Rock“ beinhaltet.

Hits aus drei Jahr­zehn­ten wie „That’s alright Mama“ und „Heart­break Hotel“, über „Are You Lone­so­me Tonight“ und „Kiss me Quick“, bis zu „Sus­pi­cious Minds“ erin­nern an die Mei­len­stei­ne der größ­ten Musik­le­gen­de der Welt.

Andy Lee Lang erzählt Geschich­ten und Anek­do­ten von Elvis Pres­ley und gewährt einen Ein­blick in das Leben des „King“. Auf einer Lein­wand im Hin­ter­grund wer­den Bil­der aus dem Leben und musi­ka­li­schen Schaf­fen von Elvis ein­ge­blen­det. Andy per­for­med und erzählt die Geschich­te von Elvis Pres­ley auf sei­ne eige­ne ein­zig­ar­ti­ge Wei­se, musi­ka­lisch ganz nah am Original.

Die 8‑köpfige Band und ein 4‑stimmiger Back­ground­chor run­den die Show per­fekt ab.

Ein mit­rei­ßen­der Abend nicht nur für Elvis-Fans!

Foto: Man­fred Baumann

Kar­ten »> www.kuf.at/kultur und Tou­ris­mus­bü­ro Vöcklabruck