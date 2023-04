Tödlicher Absturz am Hohen Dachstein

Am Dach­stein ist es am Mon­tag zu einem töd­li­chen Unfall gekom­men. Ein Ski­tou­ren­ge­her stürz­te knapp 100 Meter in die Tie­fe und erlag sei­nen schwe­ren Verletzungen.

Der 45-jäh­ri­ge Ski­tou­ren­ge­her aus dem Bezirk Lie­zen war am 10. April 2023 allein am Weg zum Hohen Dach­stein unter­wegs. Dabei befand er sich kurz vor Mit­tag im Rand­kluft-Klet­ter­steig zum Gip­fel und stürz­te im obe­ren Drit­tel etwa 100 Meter ab und ver­letz­te sich dabei schwer.

Zeu­gen eil­ten ihm sofort zur Hil­fe und setz­ten die Ret­tungs­ket­te in Gang. Tra­gi­scher­wei­se ver­starb der Mann noch an der Unglücks­stel­le an sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen, berich­tet die Polizei.