Toscanalauf 2023 mit neuer Streckenführung

Der Ober­bank Tos­ca­na­l­auf Gmun­den fin­det am 4.Juni 2023 bereits zum 42. Mal statt – Anmel­dun­gen sind bereits möglich.

Der Gmund­ner Tra­di­ti­ons­lauf mit Start und Ziel am wun­der­schö­nen Rat­haus­platz in Gmun­den, mit der unver­gleich­ba­ren Stre­cke ent­lang der Espla­na­de am Traun­see und durch den Tos­ca­na­park, bie­tet die­ses Jahr den Läu­fern die Mög­lich­keit aus zwei Stre­cken­län­gen zu wäh­len, dem klas­si­schen 4,2 km Tos­ca­na­l­auf oder dem ver­län­ger­ten 8,3 km Tos­ca­na-Traun­lauf mit einem erwei­ter­ten Kurs ent­lang der grü­nen Traun­pro­me­na­de. Die Orga­ni­sa­to­ren mit Renn­lei­ter Rudi Aigner der Sport­uni­on Gmun­den, hof­fen damit, vie­le lauf­be­geis­ter­te Sport­ler an den Traun­see zu brin­gen und auch so man­chen Spitzenläufer.

„Als Obmann der Sport­uni­on Gmun­den berei­tet es mir gro­ße Freu­de mit mei­nem Team am Sonn­tag, 4.Juni 2023 den 42. Ober­bank Tos­ca­na­l­auf Gmun­den, das Lauf­fest für die gan­ze Fami­lie, durch­füh­ren zu können“

Tips Kin­der – und Jugendläufe

Ganz im Sin­ne als Lauf für die gan­ze Fami­lie, wird es auch für die jun­gen und jüngs­ten Sport­ler die Mög­lich­keit geben, als Prot­ago­nis­ten bei den Tips Kin­der­läu­fen (U6, U8, U10) und Tips Jugend­läu­fen (U12, U14, U16) dabei zu sein und einen sport­li­chen Sonn­tag mit der gan­zen Fami­lie zu erleben.

Die Tips Kin­der – und Jugend­läu­fe wer­den als Rund­kur­se ent­lang der Gmund­ner Espla­na­de geführt, mit Start und Ziel am Rathausplatz.

Eine beson­de­re Über­ra­schung für die am stärks­ten ver­tre­te­ne Gruppe

Eine beson­de­re Über­ra­schung erwar­tet die Grup­pe, egal ob Ver­ein oder Fir­ma, mit den meis­ten ange­mel­de­ten Teil­neh­mern. Sie dür­fen sich am Ende der Ver­an­stal­tung den Tatzlwurm tei­len, ein schau­mig-süßes Vergnügen.

Anmel­dun­gen zu den ver­schie­de­nen Bewer­ben sind mög­lich auf www.toscanalauf-gmunden.at