Truppführer-Prüfung des Abschnittes Frankenmarkt

Am Sams­tag, den 22.04.2023 fand im Feu­er­wehr­haus der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Fran­ken­markt die Trupp­füh­rer-Prü­fung des Abschnit­tes Fran­ken­markt statt. Die Trupp­füh­rer-Prü­fung umfasst die Modu­le Atem­schutz, Brand­ein­satz, Funk, Gefah­ren­leh­re, Kraft­be­trie­be­ne Gerä­te, Schad­stoff­ein­satz, Tak­tik und Tech­nik. Die­se Modu­le wur­den von den 132 Kame­ra­den und Kame­ra­din­nen her­vor­ra­gend absol­viert. Die bestan­de­ne Trupp­füh­rer-Prü­fung ist Vor­aus­set­zung für wei­te­re Aus­bil­dungs­lehr­gän­ge auf Bezirks­ebe­ne und in der Feu­er­wehr­schu­le in Linz.Abschnittsfeuerwehrkommandant Brand­rat Alo­is Donin­ger konn­te allen 132 ange­tre­te­nen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den zur bestan­de­nen Prü­fung gra­tu­lie­ren. Ein Dank gilt den Prü­fern des Abschnit­tes Fran­ken­markt und der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Fran­ken­markt zur Ver­fü­gung­stel­lung der Räumlichkeiten.

Bild­au­tor: © August Thalhammer