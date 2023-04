TV in Flammen aufgegangen — zwei Verletzte

Zwei Ver­letz­te hat Diens­tag­nach­mit­tag ein Brand im Wohn­zim­mer eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in Wolf­s­egg am Haus­ruck gefor­dert. Ein Fern­se­her im Wohn­zim­mer soll nach ers­ten Infor­ma­tio­nen in Flam­men auf­ge­gan­gen sein.

Das Feu­er erfass­te auch umlie­gen­de Ein­rich­tungs­ge­gen­stän­de. Die Bewoh­ner konn­ten den Brand mit einem Feu­er­lö­scher weit­ge­hend selbst löschen. Die Kräf­te der zwi­schen­zeit­lich ein­ge­trof­fe­nen Feu­er­wehr führ­te die wei­te­ren Lösch­maß­nah­men durch und belüf­te­ten die betrof­fe­nen Räum­lich­kei­ten. Zwei Per­so­nen wur­den leicht ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung durch den Ret­tungs­dienst ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.

Quel­le: laumat.at