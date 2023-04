Umjubelte Musical-Weltpremiere in Gmunden

Ver­gan­ge­nen Frei­tag ist mit Stan­ding-Ovan­ti­ons und toben­den Applaus die Musi­cal Welt­pre­mie­re BRIE­FE VON RUTH über die Büh­ne des Gmund­ner Stadt­thea­ters gegangen.

Das Thea­ter war bis auf den letz­ten Platz gefüllt, dar­un­ter auch ein Ver­wand­ter Ruth Mai­ers, Vilem Rei­nöhl, der sich bedank­te und ergrif­fen war von der mehr als gelun­ge­nen Inter­pre­ta­ti­on. Ein so erns­tes The­ma in ein Musi­cal zu packen funk­tio­niert, wenn man es so macht, wie es Eli­sa­beth Siko­ra und Mar­kus Olz­in­ger hier vorzeigen.

Gezeigt wird hier das facet­ten­rei­che Leben von Ruth Mai­er, ihr Her­an­wach­sen, das ers­te ver­liebt sein, ihre Träu­me und Ambi­tio­nen und schließ­lich, nach ihrer Flucht nach Nor­we­gen, eine gro­ße Lie­bes­ge­schich­te zwi­schen ihr und ihrer “Zwil­lings­see­le”, wie sie sie oft nann­te, der Dich­te­rin Gun­vor Hof­mo. Groß­ar­ti­ge, sin­gen­de Schau­spie­le­rIn­nen, allen vor­an die Sopra­nis­tin Jas­mi­na Sakr als Ruth, neh­men das Publi­kum von der ers­ten Sekun­de mit.

“Das bes­te Musi­cal das wir jemals hat­ten”, sag­te Mar­kus Olz­in­ger und es kann gut sein, dass er damit recht hat. Die Geschich­te ist von beschwingt und hei­ter bis hin zu zutiefst bewe­gend und die Musik von Gis­le Kverndokk ein­neh­mend, melo­disch und voll Poe­sie. Das Musi­cal Früh­ling Live-Orches­ter unter der Musi­ka­li­schen Lei­tung von Jür­gen Goriup läuft hier zur Höchst­form auf. Her­aus­ra­gen­de Licht‑, Ton- und Video­tech­nik, sowie ein beein­dru­cken­des Büh­nen­bild tra­gen dazu bei, dass man ver­gisst, dass man im Thea­ter einer Klein­stadt sitzt. Der Musi­cal Früh­ling in Gmun­den ist in sei­ner Pro­gram­ma­tik ein­zig­ar­tig und beweist Mut.

Das Publi­kum, das jähr­lich aus allen Erd­tei­len anreist, um die­se exklu­si­ven Pro­duk­tio­nen zu sehen, dankt es. Bei der Pre­mie­ren­fei­er ergriff sodann auch ein Dar­stel­ler des Ruth Ensem­bles das Mikro­fon und bedank­te sich bei den bei­den Inten­dan­ten im Namen von so vie­len Musi­cal­dar­stel­le­rIn­nen für das, was Siko­ra und Olz­in­ger hier seit Jah­ren für das Gen­re Musi­cal leis­ten und bewegen.

Man kann nur hof­fen, dass die­se krea­ti­ve Kraft in Gmun­den noch lan­ge erhal­ten bleibt. Wer “Brie­fe von Ruth” noch sehen möch­te, soll­te schnell sein und sich recht­zei­tig noch Tickets sichern: www.musical-gmunden.com