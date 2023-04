Union Ohlsdorf als Badminton-Landesmeister in der Jugend

Uni­on Ohls­dorf ver­tei­digt am 14.4. im Olym­pia­zen­trum auf der Gugl in Linz sou­ve­rän den Lan­des­meis­ter­ti­tel und ist wie­der Bad­min­ton-Lan­des­meis­ter in der Jugend!

Nach dem Titel der Schü­ler­mann­schaft am 2.4. ist damit auch wie­der die Jugend­mann­schaft des Ohls­dor­fer Bad­min­ton­nach­wuch­ses die Num­mer 1 in Oberösterreich.

Mit kla­ren Sie­gen über die 3 gege­neri­schen Mann­schaf­ten (4:1 gegen Neu­ho­fen, 4:1 gegen Enns und 5:0 gegen Traun) bestä­tigt unse­re Jugend­mann­schaft wie­der ein­drucks­voll ihre Vor­macht­stel­lung in unse­rem Bundesland.

Dabei glän­zen neben den 3 Jugend­na­ti­on­spie­lern Lorenz Win­dau­er, Sarah Dlapka und Han­na Gil­les­ber­ger auch die jun­gen Nach­wuchs­spie­ler Alex­an­der Puschl, Leo­na Mayr und Sebas­ti­an Prei­ner und das nicht nur auf dem Spiel­feld, wie das nach­ste­hen­de Foto beweist;)

Bericht und Bild: Ste­phan Dlapka – Nach­wuchs­be­treu­er Uni­on Ohlsdorf