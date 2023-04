UNION Stocksportler ließen wieder ihre Sportgeräte „glöckeln“

Am Mitt­woch 29.3.2023 erfolg­te in der Stock­sport­hal­le der Uni­on Gschwandt das ers­te Lan­des­li­ga Meis­ter­schafts­spiel zwi­schen der UNI­ON GSCHWANDT und UNI­ON WEI­BERN. Es war das ers­te Auf­ein­an­der­tref­fen die­ser bei­den Moar­schaf­ten, dem­entspre­chend spür­te man förm­lich das Knis­tern in der Hal­le. Gespielt wur­den 5 Durch­gän­ge mit je 6 Keh­ren. Pro gewon­nen Durch­gang gab es 2 Punk­te, bei Unent­schie­den 1 Punkt.

Die Gäs­te aus WEI­BERN mit Moor Franz ENSER, 1. Schüt­ze Gün­ther WASTLBAU­ER, 2. Schüt­ze Chris­ti­an SEE­BUR­GER und 3. Schüt­ze Fer­di­nand SEY­FRIED gin­gen mit 2:0 in Füh­rung. Dann eine Revan­che der GSCHWANDT­NER mit Moor Wal­ter PRÜ­WAS­SER, 1. Stock­schüt­ze Chris­ti­an GUMPL, 2. Stock­schüt­ze Wal­ter GEBETS­BER­GER und 3. Schüt­ze „Oldie“ Wil­fried WIM­MER. Die­se Run­de ging klar mit 8:3 und Aus­gleich zum 2:2 an die Haus­her­ren. Aus­ge­gli­chen dann der 3. Durch­gang, der unent­schie­den ver­lief und somit den Zwi­schen­stand von 3:3 bedeu­te­te. In der 4. Run­de dann wie­der die Füh­rung zum 5:3 für die Gschwandt­ner Stöck­ler. Die letz­ten 6 Keh­ren in die­sem Meis­ter­schafts­spiel hat­ten es in sich. Mit Tau­ben­glück für die Haus­her­ren in der letz­ten Keh­re dann Jubel in der Stock­hal­le. Mit einem 7:3 konn­ten die „Gschwandt­ner­buam“ den ers­ten Sieg in der ers­ten Meis­ter­schafts­run­de ein­spie­len und jubeln. Mit kräf­ti­gen Applaus der Besu­cher wur­de der Sieg gefeiert.

Mit einer gemüt­li­chen Jau­se in der Stock­hüt­te bei Wirt „NUS­SI“ ende­te ein tol­ler Sporta­bend. Das nächs­te Heim­spiel gibt es am Frei­tag 19.5.2023 mit Beginn 19:00 Uhr in der Stock­hal­le der UNI­ON Gschwandt. Ein Besuch lohnt sich, die UNI­ON Gschwandt­ner Stock­schüt­zen freu­en sich auf Ihren/Deinen Besuch!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS