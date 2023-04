Wanderer bleibt auch nach neuerlicher Suchaktion weiterhin vermisst

Eine neu­er­li­che Such­ak­ti­on nach einem abgän­gi­gen Wan­de­rer in St. Wolf­gang im Salz­kam­mer­gut am Mon­tag brach­te kei­nen Erfolg. Der 39-Jäh­ri­ge bleibt wei­ter­hin vermisst.

“Am 02. April 20023 um 12:10 Uhr wur­de die Poli­zei über einen 39-jäh­ri­gen Wan­de­rer infor­miert, der seit 01. April 2023 im Bereich des Gar­ten­zin­kens abgän­gig ist. Bei der Erst­su­che konn­te das Fahr­rad am Aus­gangs­punkt auf­ge­fun­den wer­den und die Suche auf Wan­der­we­gen durch die Feu­er­wehr Ruß­bach ver­lief nega­tiv, wes­halb in wei­te­rer Fol­ge Berg­ret­tungs­orts­stel­len, die Such­hun­de der Berg­ret­tungs­diens­te Ober­ös­ter­reich und Salz­burg, der Poli­zei­hub­schrau­ber und eine Feu­er­wehr­droh­ne im Ein­satz waren. Die Suche muss­te aller­dings erfolg­los abge­bro­chen werden.

Am 03. April 2023 ab 08:00 Uhr wur­de mit einem Groß­auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­ten die Suche nach dem Ver­miss­ten aus dem Bezirk Gmun­den fort­ge­setzt. Die­se wur­de in Abspra­che mit der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den um 17:30 Uhr wie­der­um erfolg­los abge­bro­chen, da kei­ne wei­te­ren Anhalts­punk­te über den Auf­ent­halts­ort des Abgän­gi­gen ermit­telt wer­den konn­ten. Auch wäh­rend der Such­ak­ti­on konn­te er nicht auf­ge­fun­den wer­den. Die Suche wird bei stich­hal­ti­gen Hin­wei­sen bezie­hungs­wei­se in Klein­grup­pen wie­der auf­ge­nom­men bezie­hungs­wei­se fort­ge­setzt wer­den”, berich­tet die Polizei.