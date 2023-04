WKO Gmunden gratuliert! Kommerzialratstitel für Friedrich Danner

Fried­rich Dan­ner bekam von Bun­des­prä­si­dent Alex­an­der Van der Bel­len den Berufs­ti­tel „Kom­mer­zi­al­rat“ ver­lie­hen – dazu gra­tu­lie­ren Mar­tin Ettin­ger (Obmann) und Robert Ober­frank (Lei­ter) der WKO Gmun­den recht herzlich!

Fried­rich und Bar­ba­ra Dan­ner grün­de­ten in Stey­rer­mühl 1993 die FDM Metall­tech­nik GmbH. Begon­nen wur­de mit Instand­hal­tungs- und Schlos­ser­ar­bei­ten. Der größ­te Auf­trag­ge­ber war damals die Papier­fa­brik Stey­rer­mühl. 2007 inves­tier­ten sie am neu­en Stand­ort in Laa­kir­chen und errich­te­ten auf über 5000 m² zwei gro­ße Fer­ti­gungs­hal­len. Heu­te sind sie im Metall­bau und in der Stahl­be­ar­bei­tung ein inter­na­tio­nal erfolg­rei­ches Unter­neh­men. Haupt­schwer­punk­te sind gro­ße Stahl­bau­pro­jek­te und die Fer­ti­gung von Kom­po­nen­ten-Prä­zi­si­ons­tei­le. Neben vie­len Pro­jek­ten ste­chen beson­ders das ein­drucks­vol­le Vor­zei­ge­pro­jekt — die Stahl­kon­struk­ti­on für das Natur­freun­de­haus am Traun­stein – und der Pres­ti­ge­auf­trag für ein Umspann­werk in Mumbai/Indien heraus.

Dan­ner Fried­rich enga­giert sich zusätz­lich für wirt­schaft­li­che und regio­na­le Ange­le­gen­hei­ten. So ist er seit 2006 akti­ves Mit­glied im Aus­schuss der Lan­des­in­nung der Metall­tech­ni­ker und Lan­des­in­nungs­meis­ter seit 2017. Sein Fach­wis­sen und sei­ne Erfah­rung bringt er zusätz­lich als Mit­glied des OÖ Wirt­schafts­par­la­ments, als Mit­glied der Spar­ten­kon­fe­renz Gewer­be und Hand­werk, sowie als fach­kun­di­ger Lai­en­rich­ter am Lan­des­ge­richt Linz ein. Jah­re­lang war er zusätz­lich Obmann der IG Laa­kir­chen (Inter­es­sens­ge­mein­schaft der Gewer­be­trei­ben­den in Laa­kir­chen). Sein gesell­schaft­li­ches Enga­ge­ment in der Regi­on reicht von der frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Laa­kir­chen über die Sän­ger­run­de Lin­dach und den Leder­ho­sen­ver­ein Lin­dach. Im Rah­men der Fei­er über­reich­te ihm Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger die gol­de­ne Ver­dienst­me­dail­le der Stadt­ge­mein­de Laakirchen.

Die WKO Gmun­den gra­tu­liert noch ein­mal recht herz­lich zur ver­dien­ten Auszeichnung!

Bild­rech­te: © FDM Metall­tech­nik GmbH

Bild­hin­weis v.l.n.r.: Mar­tin Ettin­ger (Obmann WKO Gmun­den), KommR Fried­rich Dan­ner, Bar­ba­ra Dan­ner, Robert Ober­frank (Lei­ter WKO Gmun­den), Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feichtinger