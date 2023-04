Zwei 14-Jährige als Vandalen ausgeforscht

Nach einem Van­da­len­akt ver­gan­ge­nen Sonn­tag in Schwa­nen­stadt, hat die Poli­zei nun zwei 14-Jäh­ri­ge als Täter ausgeforscht.

Am 16. April 2023 gegen 18:00 Uhr kam es im Bereich des Bahn­ho­fes in Schwa­nen­stadt zu zunächst unge­klär­ten Straf­ta­ten. Zunächst ver­such­ten zwei Unbe­kann­te einen Ticket­au­to­ma­ten in Brand zu set­zen, indem sie ein ange­zün­de­tes Papier in ein Ticket­aus­ga­be­fach steck­ten. Danach zün­de­ten sie im Außen­be­reich wie­der ein Stück Papier an. Glück­li­cher­wei­se konn­ten bei­de Brän­de rasch von der Feu­er­wehr bekämpft und damit Schlim­me­res ver­hin­dert werden.

Durch umfang­rei­che Ermitt­lun­gen gelang es nun, die bei­den Ver­ant­wort­li­chen, zwei zur Tat­zeit 14-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, aus­zu­for­schen. Einen der bei­den sahen Poli­zis­ten am 18. April im Stadt­ge­biet von Schwa­nen­stadt und nah­men ihn zur Ver­neh­mung mit zur Poli­zei­in­spek­ti­on. Dort zeig­te er sich gestän­dig und nann­te auch den zwei­ten Beschul­dig­ten. Auch die­ser gab bei sei­ner Ein­ver­nah­me die Taten zu. Sie wer­den ange­zeigt, so die Polizei.