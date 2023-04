Zwei Vorchdorferinnen sind die Besten in Österreich

Bei der öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaft in Salz­burg für 10 Meter Luft­ge­wehr war die gesam­te Eli­te des Schieß­spor­tes vor Ort. Nad­ja Krainz und Chris­ti­na Hil­lin­ger konn­ten sich in einem äußerst span­nen­den Gold­me­dail­len Match, in ihren jewei­li­gen Kate­go­rien, durch­set­zen und so den Titel öster­rei­chi­scher Meis­ter nach Vorch­dorf mitnehmen.

Chris­ti­na wur­de es mit 16 / 12 von der stei­ri­schen Geg­ne­rin abso­lut nicht leicht gemacht, konn­te aber schlu­ßend­lich die Gold­me­dail­le für die österr. Meis­ter­schaft Junio­ren für sich gewin­nen. Auch in der Mann­schaft konn­te sich OÖ (die bei­den Vorch­dor­fer Anja Krainz und Chris­ti­na Hil­lin­ger, sowie Mar­le­ne Baum­gart­ner aus Enns)durchsetzen und am Podi­um ganz oben Platz nehmen.

In der Klas­se Jung­schüt­zen konn­te Nad­ja Krainz mit dem äußerst knap­pen Vor­sprung von 1/10 ihre star­ke Kon­kur­ren­tin aus NÖ auf Rang zwei ver­wei­sen. Auch hier konn­te die Mann­schaft OÖ (die Vorch­dor­fe­rin Nad­ja Krainz und die bei­den Lin­zer Mar­lies Brun­ner und Katha­ri­na Rei­ter) mit einer gedie­ge­nen Leis­tung die Team Gold­me­dail­le mit nach Hau­se nehmen.