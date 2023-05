15-Jähriger überschlug sich mit Traktor

Ein erst 15-jäh­ri­ger Bursch hat sich am Diens­tag mit einem Trak­tor über­schla­gen. Er muss­te not­ärzt­lich ver­sorgt und ins Kran­ken­haus gebracht werden.

Der 15-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 30. Mai 2023 mit einem Trak­tor auf einem fami­li­en­ei­ge­nen Grund­stück, um dort mit dem Front­schei­ben­mäh­werk das Gras zu mähen. Beim Berg­ab­fah­ren geriet er gegen 11:25 Uhr ver­mut­lich auf­grund des feuch­ten Bodens ins Rutschen.

Das Mäh­werk grub sich in das Erd­reich, wor­auf­hin der Trak­tor umstürz­te und sich mehr­fach über­schlug. Der 15-Jäh­ri­ge erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des und wur­de mit dem Not­arzt in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht, so die Polizei.