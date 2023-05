70 Medaillen für Vöcklabrucker Schwimmer bei Ohe-Meeting in Hengersberg

Bei strah­len­dem Son­nen­schein star­te­ten eini­ge SVV-Nach­wuchs­ta­len­te beim 18. Int. Ohe-Mee­ting in Hen­gers­berg / DE am 20.05.2023 in die dies­jäh­ri­ge Schwimm-Frei­luft­sai­son. 220 Akti­ve aus Öster­reich und Deutsch­land gin­gen knapp 1.100mal an den Start. Vom Regen blie­ben die Schwim­mer ver­schont – außer hin­sicht­lich der Medail­len, von denen die Vöck­la­bru­cker gesamt 70 Stück mit nach Hau­se neh­men durf­ten, davon 28x Gold, 22 x Sil­ber und 20 x Bronze.

Medail­len­jä­ge­rin Num­mer 1 war die 13-jäh­ri­ge Maria Maak. Sie hol­te sich gleich vier Gol­de­ne über Frei­stil- und Schmet­ter­lings­di­stan­zen, sowie zusätz­lich fünf Sil­ber­ne und zwei Bron­ze­ne. Somit war sie bei 11 von 12 kräf­te­zeh­ren­den Starts am Podest ver­tre­ten und bewies ihre star­ke Trai­nings­form. Eben­so vier Gol­de­ne errang Arthur May­er mit star­ken Zei­ten im Jahr­gang 2011. Mit je einer Sil­ber- und Bron­ze­me­dail­le kom­plet­tier­te er sei­ne Sammlung.

Ein Gold-Quar­tett sicher­te sich auch Mihail Cris­tea (Jg. 2013), und zusätz­lich errang er zwei Sil­ber­me­dail­len. Sei­ne Schwes­ter Ali­na Cris­tea blieb bei den 12-jäh­ri­gen drei­mal sieg­reich, und sicher­te sich ein­mal Rang 2 sowie zwei­mal Rang 3.

Mag­da­le­na Burg­stal­ler ließ sich in der AK10 drei­mal die Gol­de­ne nicht neh­men, und genau­so oft schwamm sie auch zu Sil­ber. Auch ihre älte­re Schwes­ter Sophie Burg­stal­ler schaff­te mit Bron­ze über 50 m Rücken den Sprung auf das Podest.

Die erst 8‑jährige Vale­rie Bam­mer zeig­te mit schnel­len Zei­ten über drei 50-m-Stre­cken auf, mit denen sie sich jeweils über­le­gen den Sieg in ihrer Klas­se sicher­te. Im Jahr­gang 2011 erkämpf­te Schwes­ter Leo­no­re Bam­mer zwei Bronzemedaillen.

Sowohl über 100 m, als auch 50 m Brust blieb Leo­nard Pickl in der AK 11 sieg­reich, und mit vier zusätz­li­chen Bron­ze­nen bewies er sei­ne Viel­sei­tig­keit. Bru­der Maxi­mi­li­an Pickl (Jg. 2009) räum­te hin­ge­gen in allen Lagen, außer Brust, mit 4 zwei­ten und 2 drit­ten Rän­gen kräf­tig ab.

Zwei Sie­ge hol­te Dani­el Leit­ner bei den 12-jäh­ri­gen nach Vöck­la­bruck, genau­so wie eine zusätz­li­che Bron­ze­ne. Mit gesamt 7 Medail­len kann sich auch Marie Sophie Mar­schall (Jg. 2008) über ein erfolg­rei­ches Wochen­en­de freu­en. Sie hol­te den Sieg über 100 m Schmet­ter­ling, und wei­ters 4 Sil­ber- und 2 Bron­ze­ne. Je einen Sieg und einen zwei­ten Rang hams­ter­ten Isa­bel­la Uhlir bei den 14-jäh­ri­gen, und Alex­an­der Bal­din­ger bei den 11-jäh­ri­gen ein. Alex­an­der ver­voll­stän­dig­te sei­ne Bilanz noch zusätz­lich mit einer Bron­ze­nen. Jana Sun spiel­te im Jg. 2010 ihre Stär­ke über die Brust­di­stan­zen voll aus, und erziel­te neben zwei­mal Rang 3, im aller­letz­ten Bewerb, den 200 m Brust, Rang 2. Alex­an­dra May­er (Jg. 2006) kom­plet­tier­te die star­ke Mann­schafts­leis­tung mit schnel­len Zei­ten und schramm­te zwei­mal nur ganz knapp an den Medail­len­rän­gen vorbei.