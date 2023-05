Alpinunfall auf dem “Schachtlstern” in Bad Goisern

Die Berg­ret­tung Bad Goi­sern stand am Don­ners­tag bei der Ret­tung einer jun­gen Frau im Ein­satz. Die 20-Jäh­ri­ge war auf dem “Schachtls­tern” auf nas­sem Unter­grund aus­ge­rutscht und schlit­ter­te meh­re­re Meter bergab.

Die Frau aus Bad Goi­sern unter­nahm am Don­ners­tag eine Wan­de­rung auf den sog. „Schachtls­tern“. Die­ser Aus­sichts­punkt auf 1.070 Metern im Ram­sau­ge­bir­ge ist über einen nicht mar­kier­ten Steig erreichbar.

Am Gip­fel ent­deck­te die 20-Jäh­ri­ge kaum aus­ge­präg­te Steig­spu­ren die tal­wärts führ­ten. Sie ent­schloss sich, die­ser ihr unbe­kann­ten Abstiegs­va­ri­an­te zu fol­gen. Schon nach kur­zer Zeit ver­lor sie aber den Steig und geriet in immer stei­le­res und weg­lo­ses Gelände.

Bei einer nas­sen, stei­len Fels­plat­te in dem tief ein­ge­schnit­te­nen Gra­ben rutsch­te die 20-Jäh­ri­ge aus und schlit­ter­te ca. 15 Meter tal­wärts. Hier­bei erkann­te sie den Ernst der Lage und setz­te rich­ti­ger­wei­se einen Not­ruf ab.

13 Berg­ret­ter stie­gen zur Ver­letz­ten auf — auch Hub­schrau­ber im Einsatz

Sofort stie­gen 13 Mann vom BRD Bad Goi­sern über sehr stei­les Absturz­ge­län­de zu der Ver­un­fall­ten auf. Auf­grund der vor­han­de­nen GPS-Koor­di­na­ten konn­te schon bald Ruf­kon­takt her­ge­stellt werden.

Prak­tisch zeit­gleich sich­te­te auch die Crew vom Poli­zei­hub­schrau­ber „Libel­le Sier­ra“ die Per­son und es gelang der Crew die­se schwie­ri­ge Ret­tung in der engen Schlucht mit dem V‑Tau, aus­ge­fah­re­ne Län­ge ca. 30 Metern erfolg­reich durch­zu­füh­ren. Die Ver­un­fall­te konn­te am Zwi­schen­lan­de­platz in Ram­sau abge­setzt und ver­sorgt werden.

Dan­ke an die Crew der Flug­po­li­zei Linz für die super Zusam­men­ar­beit bei die­ser schwie­ri­gen Per­so­nen­ber­gung. Im Ein­satz befan­den sich 14 Mann des BRD-Bad Goi­sern, Flug­po­li­zei Linz (Libel­le Sier­ra), sowie 2 Poli­zei­be­am­te der AEG-Gmun­den, berich­tet die Bergrettung.

Quel­le: BRD Bad Goisern