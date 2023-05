Badminton Ohlsdorf ist erstklassig in der Bundesliga

Am letz­ten Sams­tag kam es zum Fern­du­ell zwi­schen der Uni­on Ohls­dorf und BC Smash Graz um den Auf­stieg in die ers­te Bundesliga.

Ohls­dorf hat­te in der Auf­stiegs­ta­bel­le einen Punkt Vor­sprung auf die Gra­zer. Wäh­rend die­se mit WBH Wien den Fix­ab­stei­ger zu Gast hat­ten, emp­fin­gen die Ohls­dor­fer den bereits fest­ste­hen­den Auf­stei­ger UBSC Wolfurt.

Ent­spre­chend moti­viert war die jun­ge Trup­pe um Mann­schafts­füh­rer Micha­el Schaus­ber­ger. Nach den Dop­pel­par­tien stand es 1:2 für die Vor­arl­ber­ger. Von den vier fol­gen­den Ein­zel­par­tien gewann Ohls­dorf zwei und die Sen­sa­ti­on lag bereits in der Luft. Es stand 3:4 Das abschlie­ßen­de Mix­dop­pel muss­te die Ent­schei­dung brin­gen und die ging ganz klar an Ohls­dorf. Das 4:4 Unent­schie­den reich­te in der 10. Bun­des­li­ga­sai­son für den erst­ma­li­gen Auf­stieg in die ers­te Bun­des­li­ga. Zwar herrsch­te mit den Gra­zern, die 5:3 gewan­nen, Punk­te­gleich­stand, doch Ohls­dorf hat­te das bes­se­re Spiel- und Satzverhältnis.

Ent­spre­chend aus­gie­big hat die jun­ge Bad­min­ton­trup­pe die­ses his­to­ri­sche Ereig­nis dann gefei­ert. Ein gro­ßer Dank gebührt an die­ser Stel­le den vie­len Fans, die bei den Heim­spie­len immer für tol­le Stim­mung sorg­ten sowie den vie­len Hel­fern, Spon­so­ren und Funk­tio­nä­ren, wel­che sich immer um ein per­fek­tes Umfeld für unse­re Bun­des­li­ga­spie­ler kümmerten.

Auf die jun­ge Mann­schaft wird in der kom­men­den Spiel­sai­son eine enor­me Her­aus­for­de­rung zukom­men, denn bei den Erst­li­ga­ver­ei­nen sind vie­le aus­län­di­sche Legio­nä­re enga­giert. Genau des­we­gen freu­en sich die Ohls­dor­fer schon auf die­se Begeg­nun­gen und wol­len sich mit der Unter­stüt­zung der Fans ab Okto­ber wie­der so teu­er als mög­lich ver­kau­fen und ihren Weg mit den jun­gen Ohls­dor­fer Talen­ten fortsetzen!