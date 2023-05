BG/BRG Bad Ischl sichert sich 2. Platz bei Computerführerschein-Prüfungen

Am 26. April 2023 fand der Tag der ICDL Schu­len statt. Über 100 Lehrer*innen und Direktor*innen waren aus allen Bun­des­län­dern nach Wien ange­reist, um bei der Ver­un­stal­tung in der OCG teil­zu­neh­men. Dabei wur­den die jeweils drei bes­ten Schu­len jedes Bun­des­lan­des in je zwei Kate­go­rien ausgezeichnet.

Das Gym­na­si­um Bad Ischl ist bereits seit eini­gen Jah­ren ein auto­ri­sier­tes „ECDL/ICDL Schul-Test Cen­ter“. ICDL Schu­len berei­ten ihre Schüler*innen opti­mal auf die Anfor­de­run­gen des Arbeits­markts und des wei­te­ren Bil­dungs­wegs vor und sind Vor­rei­ter der Digi­ta­li­sie­rung von Öster­reichs Schulen.

“Unse­re Schu­le beleg­te den 2. Rang im Ober­ös­ter­reich-Ran­king „Erfolg­reichs­te ICDL Schu­len 2022“. Den Preis haben Frau Prof. Reichl­hu­ber (ECDL/ICDL Koor­di­na­to­rin) und Herr Chris­ti­an Neu­wirth (Koor­di­na­tor FAV/­För­der- und Absol­ven­ten­ver­ein) entgegengenommen.

Ein herz­li­ches Dan­kes­schön an alle Kursleiter*innen des FAV, der bei uns moti­vie­ren­de und preis­güns­ti­ge ICDL-Vor­be­rei­tungs- und Tas­ten­schreib­kur­se für Unterstufenschüler*innen anbie­tet, an alle betei­lig­ten Lehrer*innen und Gra­tu­la­ti­on an alle Schüler*innen, die sich für den Com­pu­ter­füh­rer­schein ent­schie­den haben”.