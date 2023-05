Brandmeldealarm & Wasserschaden: Feuerwehr Bad Gosiern im Einsatz

Gleich zu zwei Ein­sät­zen muss­te die FF Bad Goi­sern am Vor­mit­tag des 27. Mai 2023 ausrücken.

Die ers­te Alar­mie­rung galt der Aus­lö­sung einer Brand­mel­de­an­la­ge in einem Apart­ment­ho­tel im Goi­se­rer Orts­zen­trum. Der Anfahrts­weg dort­hin war den Ein­satz­kräf­ten mehr als ver­traut – denn genau an die­ser Adres­se befand sich bis vor eini­gen Jah­ren noch das frü­he­re Feu­er­wehr­haus der FF Bad Goi­sern. Für die mit drei Fahr­zeu­gen ange­rück­ten Kräf­te konn­te dann jedoch rasch Ent­war­nung gege­ben wer­den: Eine stär­ke­re Ver­rau­chung bei der Essens­zu­be­rei­tung in einem Apart­ment hat­te die Alarm­aus­lö­sung verursacht.

Nächs­ter Ein­satz: Wasserschaden

Schon wenig spä­ter lang­te die nächs­te Alar­mie­rung ein; dies­mal soll­te ein Kel­ler unter Was­ser ste­hen, so die Alarm­mel­dung. Und so war es dann auch, denn die mit dem Kom­man­do- und Rüst­lösch­fahr­zeug ange­rück­ten Kräf­te fan­den im Kel­ler eines Mehr­par­tei­en­hau­ses einen Raum vor, der etwa knie­tief mit Was­ser geflu­tet war. Die Ein­satz­stel­le wur­de mit Schein­wer­fern ent­spre­chend aus­ge­leuch­tet und zwei Tauch­pum­pen sowie ein Nass-Sau­ger muss­ten ein­ge­setzt wer­den, um die Was­ser­men­gen wie­der aus dem Raum zu beför­dern. Erst dann konn­te der Defekt an der Was­ser­lei­tung durch eine Instal­la­ti­ons­fir­ma fach­ge­recht instand­ge­setzt werden.

Info und Fotos © FF Bad Goisern