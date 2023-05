Das GIN&FOOD Festival geht von 21. bis 23. Juli 2023 in seine zweite Runde

Nach dem gelun­ge­nen Start im Som­mer des Vor­jah­res geht das GIN&FOOD Fes­tival in Mond­see von 21. bis 23. Juli 2023 in die zwei­te Run­de. Mehr als 50 Gins von 16 Gin-Pro­du­zen­ten gibt es zu ver­kos­ten. Der Ein­tritt ist an jedem Fes­ti­val­tag frei.

Dabei muss es nicht immer pur sein. Tonics ver­schie­de­ner Pro­du­zen­ten aus dem In- und Aus­land sind eben­falls bei dem Fes­ti­val ver­tre­ten. So wird aus einem vorsich­ti­gen Pro­bie­ren schnell ein ent­spann­tes Zurück­leh­nen mit her­vor­ra­gen­den Long­drinks und Live­mu­sik. Cate­ring kommt – ganz dem Zeit­geist ent­spre­chend aus zahl­rei­chen Foodtrucks, die mit regio­na­len Schman­kerln und inter­na­tio­na­ler Küche auf­war­ten. Beson­de­res High­light die­ses Jahr: Boots­tou­ren mit Live Djs. Bei die­sen Gin-Tas­tings auf dem Was­ser lässt sich eine der schöns­ten Gegen­den des Salz­kam­mer­guts beson­ders genießen.

Ein Event für die Regi­on

Auch wenn der Name Pro­gramm ist: Uns ist vor allem wich­tig, Regio­na­li­tät eine Platt­form zu bie­ten. Vie­le Mar­ken haben ihren Sitz in Ober­ös­ter­reich. Ande­re kom­men aus Süd­ti­rol oder dem Bur­gen­land. Gera­de die­se Mischung macht das Ver­kos­ten — und Ver­glei­chen — so span­nend. Das Kon­zept fand bereits im Vor­jahr reich­lich Anklang; mehr als 5000 Besu­cher aus ganz Öster­reich und Süd­deutschland nah­men den Weg auf sich. Die­ses Jahr erwar­ten wir mehr als dop­pelt so vie­le.

Wer steht hin­ter GIN&FOOD?

Her­vor­ra­gen­de Qua­li­tät und tol­le Loca­ti­ons, so lässt sich die For­mel für die Events der Ver­an­stal­ter beschrei­ben. Rico Witz­ger besucht seit Jah­ren mit seiner eige­nen Mar­ke THE GIN fast jedes Wochen­en­de selbst Mes­sen in Öster­reich und Deutsch­land. Manu­el Holz­in­ger war bereits vor der Grün­dung sei­nes eige­nen Event­un­ter­neh­mens jah­re­lang in der Ver­an­stal­tungs­ze­ne unter­wegs. Für das GIN&FOOD Fes­ti­val legt das Orga­ni­sa­ti­ons­team dar­auf, den Auf­la­gen für ein GREEN EVENT zu ent­spre­chen. Gemein­sam mit dem Kli­ma­bünd­nis Ober­ös­ter­reich wur­den Lösungen gefun­den, um den Natur­raum Mond­see so wenig wie mög­lich zu belasten.

Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen gibt es unter:

https://ginandfood.at/