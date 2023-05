Derbytime am Traunsee: SV Gmundner Milch empfängt Union Gschwandt

Am Frei­tag steigt in der Gmund­ner LSP-Are­na jenes Match, auf das sich alle Fuß­ball­fans im nörd­li­chen Salz­kam­mer­gut bereits seit Wochen freu­en. In der 26. Run­de der Lan­des­li­ga West gas­tie­ren die Uni­on-Kicker aus der Nach­bar­ge­mein­de in der Traunseestadt.

Die Blau-Wei­ßen aus der Bezirks­haupt­stadt spie­len bis­her eine sehr ordent­li­che Rück­run­de und haben sich dadurch im vor­de­ren Tabel­len­drit­tel fest­ge­setzt. Nach Aus­wärts­sie­gen bei den Titel­kan­di­da­ten Andorf und Schär­ding muss­te die Mann­schaft um Chef­trai­ner Chris­toph Brum­may­er zuletzt in Estern­berg einen klei­nen Rück­schlag ver­kraf­ten: Im Sau­wald prä­sen­tier­ten sich Gmund­ner über wei­te Stre­cken klar über­le­gen, ver­ab­säum­ten es jedoch, trotz 2:0‑Führung den Sack zuzu­ma­chen. Nach dem Anschluss­tref­fer in der 85. Spiel­mi­nu­ten gelang den Inn­viert­lern aus einem umstrit­te­nen Straf­stoß in der Nach­spiel­zeit noch der Aus­gleich zum 2:2‑Endstand.

Dage­gen befin­den sich die Gschwandt­ner im Moment am vor­letz­ten Tabel­len­rang, der aktu­ell zur Rele­ga­ti­on berech­ti­gen wür­de. Die Scher­pink-Elf konn­te sich mit einem kla­ren Erfolg gegen den unmit­tel­ba­ren Kon­kur­ren­ten St. Marienkirchen/Wallern etwas Luft im bein­har­ten Abstiegs­kampf ver­schaf­fen, muss­te aber am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de eine unglück­li­che 2:3‑Heimniederlage gegen Satt­ledt einstecken.

Nach­dem die Gschwandt­ner sen­sa­tio­nell das Der­by im Herbst mit 2:1 gewin­nen konn­ten, bren­nen die Platz­hir­schen aus Gmun­den auf Revan­che. Für Span­nung ist also gesorgt, die Fans erwar­tet ein ech­tes Fuß­ball­fest in der LSP-Are­na. Ein beson­de­res Schman­kerl: Durch die Unter­stüt­zung der Raiff­ei­sen­bank Salz­kam­mer­gut kann sich jede Besu­che­rin und jeder Besu­cher in der ers­ten Halb­zeit mit einer Hal­ben Bier um 3 Euro stärken.

Auch abseits des Plat­zes hat der SV Gmund­ner Milch einen Erfolg zu ver­mel­den. In den letz­ten Tagen konn­te die jahr­zehn­te­lan­ge Part­ner­schaft mit der „Gmund­ner Milch“ ver­län­gert wer­den. Das Gmund­ner Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men wird wei­ter­hin als Namens­spon­sor des Kult-Klubs fungieren.

Der Anstoß erfolgt um 19:00, bereits um 16:45 duel­lie­ren sich die bei­den 1b-Teams in der 2. Klasse.