Drogendealer flog bei Verkehrskontrolle auf

Die Poli­zei hat einem Dro­gen­dea­ler im Raum Vöck­la­bruck das Hand­werk gelegt. Ins Rol­len kam der Fall, als bei dem Mann im Febru­ar bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le Dro­gen im Fahr­zeug gefun­den wurden.

Der 28-Jäh­ri­ge soll zwi­schen Ende 2021 und Febru­ar 2023 im Bezirk Vöck­la­bruck einen Sucht­mit­tel­han­del mit den Sub­stan­zen Can­na­bis­kraut, Koka­in und Amphet­amin betrie­ben haben. Zwei der mitt­ler­wei­le aus­ge­forsch­ten Abneh­mer zeig­ten sich bereits gestän­dig, Can­na­bis­kraut von dem Mann — in einem Fall ca. 0,5 Kilo­gramm Can­na­bis­kraut — ange­kauft zu haben.

Bei Ver­kehrs­kon­trol­le Dro­gen und Bar­geld sichergestellt

Die Ermitt­lun­gen gegen den 28-Jäh­ri­gen wur­den auf­ge­nom­men, als die­ser am 17. Febru­ar 2023 einer Len­ker- und Fahr­zeug­kon­trol­le unter­zo­gen und dabei bei einer offen­sicht­li­chen Sucht­gift­ver­kaufs­fahrt ertappt wur­de. In dem im Bei­fah­rer­raum auf­be­wahr­ten Ruck­sack konn­ten ca. 80 Gramm Can­na­bis, eine klei­ne­re Men­gen Koka­in und Amphet­amin, sowie ein grö­ße­rer Bar­geld­be­trag und eine Viel­zahl an lee­ren Klemm­säck­chen und Tablet­ten­kap­seln fest­ge­stellt werden.

In der anschlie­ßend durch­ge­führ­ten frei­wil­li­gen Nach­schau an der Adres­se des Man­nes konn­ten außer­dem wei­te­re Klemm­säck­chen (teil­wei­se mit Can­na­bis­an­haf­tun­gen) sicher­ge­stellt wer­den. Die im Anschluss getä­tig­ten Ermitt­lun­gen erga­ben meh­re­re Abnehmer.

Der 28-Jäh­ri­ge wur­de auf frei­em Fuß ange­zeigt. Der Füh­rer­schein wur­de ihm bei der Amts­hand­lung, auf­grund Len­kens sei­nes PKWs im durch Sucht­mit­tel beein­träch­ti­gen Zustand, vor­läu­fig abge­nom­men, so die Polizei.