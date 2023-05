E‑Bike-Lenker wich Auto aus und stürzte

Ein E‑Biker ist am Sams­tag gestürzt, als er einem Auto aus­wei­chen woll­te, dass auf dem Rad­weg ent­lang der B145 hielt. Laut Poli­zei trug der Mann kei­nen Helm.

Ein 79-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 20. Mai 2023 gegen 16:35 Uhr mit sei­nem E‑Bike am Rad­weg ent­lang der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße von Traun­kir­chen Rich­tung Eben­see am Traun­see. Im Gemein­de­ge­biet von Eben­see am Traun­see wich er einem am Fahr­rad­weg anhal­ten­den PKW aus.

Dabei geriet er auf den Rand­stein und stürz­te. Zwei hin­ter ihm fah­ren­de Rad­fah­re­rin­nen leis­te­ten Ers­te Hil­fe und ver­stän­dig­ten die Ret­tung. Der Pen­sio­nist, der kei­nen Fahr­rad­helm trug, erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des und wur­de in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl ein­ge­lie­fert, so die Polizei.