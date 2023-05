Ehepaar (61 und 64) tot: Einsatzkräfte fanden Leichen der beiden Vermissten in Brandruine

Trau­ri­ge Gewiss­heit gibt es nun nach dem Voll­brand eines Wohn­hau­ses in See­wal­chen am Atter­see. Ein­satz­kräf­te fan­den am Sams­tag­nach­mit­tag die Lei­chen der bei­den Ver­miss­ten in der Brandruine.

Nach dem dra­ma­ti­schen Brand eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses am Frei­tag in See­wal­chen am Atter­see war Sams­tag­mit­tag vor­erst noch nicht klar, ob das Gebäu­de noch im Lau­fe des Tages betre­ten wer­den kann.

Ein­satz­kräf­te fan­den Lei­chen des Ehepaars

Am Nach­mit­tag konn­te die Brand­rui­ne dann soweit gesi­chert wer­den, dass sie von Ermitt­lern und Ein­satz­kräf­ten betre­ten wer­den konn­te. Damit war es dann lei­der auch trau­ri­ge Gewiss­heit, dass die bei­den Haus­be­woh­ner das Feu­er nicht über­lebt haben. Die Lei­che der ver­miss­ten 61-Jäh­ri­gen sowie des 64-Jäh­ri­gen konn­ten nach kur­zer Suche von den Ein­satz­kräf­ten loka­li­siert und gebor­gen werden.

“In den Mor­gen­stun­den des 06. Mai 2023 wur­den die Ermitt­lun­gen nach dem Wohn­haus­brand in See­wal­chen am Atter­see wei­ter­ge­führt. Nach mehr­stün­di­gen Arbei­ten am Gebäu­de konn­te schließ­lich gegen Mit­tag die Brand­ort­be­ge­hung durch­ge­führt wer­den. Im Lau­fe des Nach­mit­tags konn­ten die bei­den beim Brand Ver­stor­be­nen gefun­den und ein­deu­tig iden­ti­fi­ziert werden.

Brand brach in Küche aus

Gemein­sam mit dem Brand­sach­ver­stän­di­gen der Brand­ver­hü­tungs­stel­le Ober­ös­ter­reich wur­de die Brand­ur­sa­chen­er­mitt­lung durch­ge­führt. Dabei konn­te der Brand­aus­bruchs­be­reich auf die Küche im Erd­ge­schoss ein­ge­grenzt wer­den. Die exak­te Brand­ur­sa­che ist noch Gegen­stand der Ermitt­lun­gen. Hin­wei­se auf ein Fremd­ver­schul­den sind nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand nicht gege­ben”, berich­tet die Polizei.