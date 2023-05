Ein Herz für Kinder — Goldhauben,- und Kopftuchgruppe Gschwandt spendete

Die Gold­hau­ben,- und Kopf­tuch­grup­pe Gschwandt mit Obfrau Bar­ba­ra Rei­ter ist immer bedacht, zum Woh­le der Mit­men­schen in Gschwandt bei­zu­tra­gen. Ein beson­de­res Anlie­gen ist es auch, für die Kleins­ten in der Gemein­de einen Bei­trag zu leis­ten. So auch im Cari­tas Kin­der­gar­ten Gschwandt unter Lei­tung von Kers­tin Grab­ner. Mit den vie­len Kids in den Grup­pen geht auch ein­mal Spiel­zeug kaputt und kann nicht immer gleich neu ange­schafft werden.

Mit einer Spen­den­ak­ti­on der Gold­hau­ben­grup­pe, die 500,- Euro ein­brach­te, wur­de neu­es Spiel­zeug, dar­un­ter auch “schwe­res Gerät an land­wirt­schaft­li­chen Maschi­nen und eine neu­er Küchen­zei­le“ ange­schafft und heu­te an die Kin­der­gar­ten­lei­tung Kers­tin Grab­ner und an die freu­den­strah­len­den Kin­der durch Bar­ba­ra Rei­ter, Petra Win­disch­bau­er und Rena­te Moro über­ge­ben. Wie­der ein Beweis für die lebens,- und lie­bens­wer­te Gemein­de Gschwandt, in der sich ALLE wohl fühlen!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER Fotopress