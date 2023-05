Erste Kidical Mass Gmunden

Am Sams­tag, 06.05.2023 fand heu­er die ers­te Kidi­cal Mass in Gmun­den statt, bei der(23 Kin­der und 36 Erwach­se­ne dabei waren.

Dabei han­delt es sich um eine Demons­tra­ti­on von rad­be­geis­ter­ten Kin­dern und Eltern. Die meis­ten Kin­der fah­ren ger­ne Rad. Lei­der ist das in der Stadt oft nicht sicher mög­lich. Des­halb fah­ren wir als Kidi­cal Mass gemein­sam und geschützt durch die Stadt.

Start war um 10 Uhr am Lehen­auf­satz, dann ging es Rich­tung Alt­müns­ter, kurz vor der Bun­des­stra­ße wur­de eine Schlei­fe gemacht und dann bis zu unse­rem Ziel dem Rat­haus­platz gera­delt. Dort fand auch der Gemein­de­RAD­tag statt und die Kin­der konn­ten bei Geschlich­keits­par­cours und einem Pump­t­rack die letz­te Ener­gie loswerden.

Die Kidi­cal Mass setzt sich für kin­der­freund­li­che und lebens­wer­te Städ­te in Form von kin­der­ge­rech­ter Rad­in­fra­struk­tur (z.B. brei­te Rad­we­ge), auto­freie Zonen vor Schu­len und Kin­der­gär­ten und vie­les mehr. An dem Akti­ons­wo­chen­en­de fin­det die Kidi­cal Mass heu­er bereits in 25 ande­ren Städ­ten in Öster­reich statt. Detail­lier­te Infos fin­det man auch auf unse­rer Web­site unter www.kidicalmass.at

Anbei hab ich ein paar Fotos mit­ge­schickt und wür­de mich freu­en, wenn ein Arti­kel in Ihrer Zei­tung erschei­nen könnt.