Feierliche Bootstaufe am Hallstättersee

Am 6. Mai hat­te die Was­ser­ret­tung allen Grund zum Fei­ern. Bei strah­len­dem Son­nen­schein wur­de das neue Boot der Orts­stel­le Bad Goi­sern auf den Namen Syl­via getauft.

Zur fei­er­li­chen Zere­mo­nie bei der frisch reno­vier­ten Was­ser­ret­tungs­hüt­te im Strand­bad Unter­see erschie­nen zahl­rei­che Ehren­gäs­te und Spon­so­ren, dar­un­ter Lan­des­rä­tin Bet­ti­na Zopf, die Bür­ger­meis­ter Leo­pold Schil­cher, Egon Höll und Alfred Gams­jä­ger und Ver­tre­ter der Blau­licht­or­ga­ni­sa­tio­nen Poli­zei, Rotes Kreuz, Berg­ret­tung, FF Goi­sern, FF St. Aga­tha, FF Ober­traun, sowie vie­le Was­ser­ret­ter und Was­ser­ret­te­rin­nen aus dem gesam­ten Bun­des­land. Der Fest­akt begann mit einem Will­kom­mens­ge­tränk aus der Pfandl’s Schnaps­ecke und einem musi­ka­li­schen Bei­trag der Unter­seer Musikkapelle.

Als wür­di­ge Tauf­pa­tin fun­gier­te Mag. Syl­via Hue­mer, Steu­er­be­ra­te­rin aus Bad Goi­sern und groß­zü­gi­ge Unter­stüt­ze­rin der Was­ser­ret­tung. Schwung­voll ent­kork­te sie eine Sekt­fla­sche und tauf­te das Boot fei­er­lich auf den Namen Syl­via. Den kirch­li­chen Segen spen­de­ten Pfar­rer Ben­ja­min Pölz­leit­ner und sein Kol­le­ge Franz Peter Hand­lech­ner aus Bad Ischl.

Das 150 PS star­ke Boot ist mit zahl­rei­chen tech­ni­schen Raf­fi­nes­sen aus­ge­stat­tet und wird zukünf­tig für die Sicher­heit der Bade­gäs­te am See im Ein­satz sein. Tech­nisch ist die ÖWR Bad Goi­sern damit am neu­es­ten Stand. Die­se Anschaf­fung war nur mit der finan­zi­el­len Unter­stüt­zung der Gemein­de Bad Goi­sern und der OÖ-Lan­des­re­gie­rung möglich.

Nach der Zere­mo­nie wur­den die Ehren­gäs­te und alle Anwe­sen­den zu einer flot­ten Pro­be­fahrt mit der MS Syl­via ein­ge­la­den. Mit Musik, guter Ver­pfle­gung, inter­es­san­ten Fach­ge­sprä­chen und bes­ter Stim­mung ließ man das fest­li­che Ereig­nis ausklingen.