Florianifeier 2023 — Tag der Kameradschaft

„Zusam­men­halt, Kame­rad­schaft und Hilfs­be­reit­schaft, das zeich­net die Mit­glie­der einer Feu­er­wehr aus!“ betont Pfar­rer Franz Trink­fass in sei­ner Pre­digt zur dies­jäh­ri­gen Flo­ri­ani­mes­se in Altmünster.

Der fest­lichs­te Höhe­punkt einer Feu­er­wehr ist der jähr­li­che Kirch­gang zum Geden­ken an den Schutz­pa­tron der Wehr­leu­te, der hl. Flo­ri­an. So auch in Alt­müns­ter am 6.5.2023 – gemein­sam mit den Kame­ra­den der Feu­er­wehr Eben/Nachdemsee und der Part­ner­feu­er­wehr aus Gei­sel­hö­ring in Bay­ern wur­de eine Mes­se unter reger Betei­li­gung der Bevöl­ke­rung abge­hal­ten. Musi­ka­lisch umrahmt wur­de die Fei­er mit der Markt­mu­sik Alt­müns­ter die musi­ka­lisch die­se Fei­er zu etwas Beson­de­rem mach­ten. Im Rah­men der Fei­er­lich­keit konn­ten auch BGM Mar­tin Pel­zer, sowie Gem. Vor­stand Rai­ner Fischer­leit­ner begrüßt wer­den. VBGM Bern­hard Moser reih­te sich bei sei­ner Feu­er­wehr Eben/Nachdemsee, wo er akti­ves Mit­glied ist, als Feu­er­wehr­ka­me­rad ein.

Im gemein­sa­men Marsch vom Schloss Eben­zwei­er ging es zur Fest­mes­se in die Pfarr­kir­che und im Anschluss zur Kranz­nie­der­le­gung am Krie­ger­denk­mal. Hier wur­de an die Ver­stor­be­nen Feu­er­wehr­leu­te, aber auch an die Alt­müns­te­r­er im gemein­sa­men Gebet gedacht.

Der Abschluss der Fei­er­lich­keit führ­te uns auf den Gmund­ner­berg, zum „Urz´n“, um den Abend beim gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein aus­klin­gen zu lassen.

Bericht und Fotos: FF Altmünster/Fischer