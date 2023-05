Führungswechsel bei der JW Ortsgruppe Inneres Salzkammergut

Peter Seebacher folgt Reinhold Anlanger als Ortsgruppenvorsitzender

Funk­ti­ons­wech­sel bei der JW Orts­grup­pe Inne­res Salz­kam­mer­gut. Rein­hold Anlan­ger über­gab den Orts­vor­sitz nach 5 Jah­ren an Peter See­ba­cher. Der neue Orts­grup­pen­vor­sit­zen­de ist Pro­ku­rist bei der Salz­kam­mer­gut Tou­ris­tik GmbH in Bad Ischl und ein sehr moti­vier­ter Jung­un­ter­neh­mer aus dem Bezirk. Das neue Orts­grup­pen­vor­stands­team wird kom­ple­men­tiert durch Stell­ver­tre­ter Micha­el Dau­ser (DAL­CO — Dau­ser Logistics Concepts).

Die Über­ga­be fand am Frei­tag, 05.05.2023 bei bes­tem Früh­lings­wet­ter am Siri­us­ko­gel bei Wirt Chris­toph „Krau­li“ Held statt. Am Turm des Siri­us­ko­gel wur­de bei fan­tas­ti­schem Aus­blick die Über­ga­be voll­zo­gen. Ein span­nen­der Impuls­vor­trag von Chris­toph „Krau­li“ Held und lecke­re Siri­us­ko­gel-Köst­lich­kei­ten run­de­ten den Abend ab. Beson­ders bedan­ken möch­ten wir uns auch noch bei der Raiff­ei­sen­bank Inne­res Salz­kam­mer­gut und Herrn Direk­tor Fried­rich Dachs für die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung bei der Veranstaltung.

„Ich darf auf eine sehr erfolg­rei­che und span­nen­de Zeit bei der JW Orts­grup­pe Inne­res Salz­kam­mer­gut zurück­bli­cken. Gemein­sam mit mei­nem Team haben wir zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen für Jung­un­ter­neh­me­rIn­nen orga­ni­siert. Uns war es immer ein sehr gro­ßes Bedürf­nis, dass sich Jung­un­ter­neh­me­rIn­nen aus der Regi­on ver­net­zen und sich unter­ein­an­der aus­tau­schen kön­nen. Nun ist es an der Zeit, die Funk­ti­on in jün­ge­re Hän­de zu über­ge­ben und wün­sche dem neu­en Team alles Gute!“, ver­ab­schie­det sich Rein­hold Anlan­ger aus sei­ner Funk­ti­on als Ortsgruppenvorsitzender.

Das neu gewähl­te Team freut sich auf die gemein­sa­me, zukünf­ti­ge Arbeit für jun­ge Selbst­stän­di­ge und Grün­der in der Regi­on, wobei die star­ke Ver­net­zung unter­ein­an­der im Fokus ste­hen wird. Gemein­sam packen wir tat­kräf­tig an und brin­gen neue Ideen zum Sprudeln.

„Uns ist es ein gro­ßes Anlie­gen, dass das Netz­werk der JW Orts­grup­pe Inne­res Salz­kam­mer­gut noch stär­ker wird und laden alle Wirt­schafts­trei­ben­den ein, die zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen zu besu­chen. Wir sind davon über­zeugt, dass das Netz­wer­ken sowie das Kon­tak­te knüp­fen ein Mehr­wert für jede beruf­li­che Zukunft dar­stellt“, appel­lie­ren Peter See­ba­cher und Micha­el Dau­ser an alle Jung­un­ter­neh­me­rIn­nen aus der Regi­on. An einem anspre­chen­den, viel­sei­ti­gen Herbst­pro­gramm 2023 wird bereits gear­bei­tet. Bereits jetzt möch­ten wir auf das bevor­ste­hen­de JW Som­mer­fest am Do., 06.07.2023 auf der SEP Dach­ter­ras­se in Gmun­den hin­wei­sen und freu­en uns auf zahl­rei­che JungunternehmerInnen!

Bildrechte/Copyright: Fried­rich Scheichl