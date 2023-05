Gesundheitstag der Gemeinden Altmünster & Traunkirchen war großer Erfolg

Unter dem Mot­to „fit und aktiv durchs Leben“ ver­an­stal­te­ten die Com­mu­ni­ty Nur­ses und die Gesun­de Gemein­de Alt­müns­ter und Traun­kir­chen ver­gan­ge­nen Frei­tag nach vier­jäh­ri­ger Pau­se wie­der einen Gesund­heits­tag. Eröff­net wur­de der Gesund­heits­tag von Gesund­heits­re­fe­ren­tin Lan­des­haupt­mann-Stell­ver­tre­te­rin Mag. Chris­ti­ne Haberlander.

„Unser Ziel ist es, dass die Men­schen in Ober­ös­ter­reich gesund und gut leben kön­nen. Heu­te – und bis ins hohe Alter. Dazu gehö­ren natür­lich gute Gesund­heits­ein­rich­tun­gen. Dazu gehört aber auch, dass jede und jeder weiß, wie man sich selbst gesund und fit hal­ten kann. Der Gesund­heits­tag in Alt­müns­ter trägt maß­geb­lich dazu bei. Mein Dank gilt daher der Gemei­ne Alt­müns­ter und Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer sowie der Gemein­de Traun­kir­chen und Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl und den Com­mu­ni­ty Nur­ses für die Orga­ni­sa­ti­on die­ser gelun­gen Ver­an­stal­tung!“ beton­te Gesund­heits­re­fe­ren­tin Lan­des­haupt­mann-Stell­ver­tre­te­rin Mag. Chris­ti­ne Haber­lan­der in ihren Begrüßungsworten.

„Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler des ABZ durf­ten den Gesund­heits­tag exklu­siv und vor allen ande­ren Gäs­ten besu­chen. So konn­te das Ange­bot rege genutzt und neue Erkennt­nis­se gewon­nen wer­den. Zum Bei­spiel bei einer Zeit­rei­se ins Alter mit dem Alters­si­mu­la­ti­ons­an­zug“, erzählt DI Mar­tin Pel­zer, BEd., Bür­ger­meis­ter der Gemein­de Alt­müns­ter. Im Fokus stan­den an die­sem Tag die The­men Gesund­heits­för­de­rung und Prä­ven­ti­on. „Bei der Erstel­lung des Pro­gramms war es uns wich­tig, das viel­fäl­ti­ge Ange­bot in unse­rer Regi­on zu zei­gen. In Form von Work­shops, Info­stän­den, der Gesund­heits­stra­ße und Impuls­vor­trä­gen“, ergänzt Ing. Chris­toph Schragl, MSc., Bür­ger­meis­ter der Gemein­de Traunkirchen.

Der Gesund­heits­tag bot eine wun­der­ba­re Gele­gen­heit sich mit der eige­nen Gesund­heit aus­ein­an­der­zu­set­zen, neue Din­ge ganz unkom­pli­ziert aus­zu­pro­bie­ren und sich in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re aus­zu­tau­schen. Auch die Gesund­heits­an­bie­ter nutz­ten den Tag zum Aus­tau­schen und Netzwerken.

Foto © Land OÖ/Stinglmayr