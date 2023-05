Gewerbsmäßige Betrüger aufgeflogen

Ein Pen­sio­nist ist am Diens­tag Opfer dreis­ter Betrü­ger gewor­den, die ihrem Opfer für Arbei­ten an einer Dach­rin­ne knapp 10.000 Euro ver­lang­ten. Weil der 86-Jäh­ri­ge nicht so viel Geld zuhau­se hat­te, mach­te er sich auf den Weg zur Bank. Dort wur­de man zum Glück miss­trau­isch und infor­mier­te die Polizei.

Vier Rumä­nen boten dem 86-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck Dach­de­cker- und Speng­ler­ar­bei­ten an. Dabei ver­rich­te­ten sie am 09. Mai 2023 Arbei­ten an der Dach­rin­ne des Man­nes und ver­lang­ten danach knapp 10.000 Euro.

Da der Mann die­ses Geld in bar nicht Zuhau­se hat­te, sol­len sie ihm ein paar Hun­dert Euro und Schmuck, wie Rin­ge und Ket­ten ent­lockt haben, die er ihnen frei­wil­lig über­gab. Nach­dem den vier Rumä­nen dies noch immer zu wenig war, ver­lang­ten sie wei­te­res Bar­geld, wor­auf­hin der Mann zur Bank fuhr, um das Geld zu beheben.

Bank­mit­ar­bei­te­rin infor­mier­te Polizei

Am Bank­schal­ter gab er als Grund die hohe Sum­me die ver­rich­te­te Arbeit der Rumä­nen an, wor­auf­hin die Bank­mit­ar­bei­te­rin umge­hend die Poli­zei ver­stän­dig­te. Eine über­ört­li­che Fahn­dung nach den vier Män­nern wur­de dar­auf­hin ein­ge­lei­tet und führ­te zum Erfolg, die vier Ver­däch­ti­gen konn­ten von der Poli­zei ange­hal­ten werden.

Gewerbs­mä­ßi­ger Betrug seit meh­re­ren Jahren

Die Rumä­nen ste­hen im Ver­dacht seit Jah­ren Dach­de­cker- und Speng­ler­ar­bei­ten bei groß­teils älte­ren, betag­ten Haus­be­sit­zern anzu­bie­ten und sie folg­lich mit Wucher­prei­sen abzu­zo­cken. Der Schmuck und das Bar­geld wur­den sicher­ge­stellt. Auch die Finanz­po­li­zei wur­de hier hin­zu­ge­zo­gen, so die Polizei.