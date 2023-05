Gmunden feiert 1000 Jahre Bürgerspitalkirche St. Jakob mit Festmesse

1000 Jahre Bürgerspitalkirche St. Jakob: Festmesse mit Habert-Aufführung und Festschrift

Die zum Gebäu­de- und Muse­ums­kom­plex des Gmund­ner Kam­mer­ho­fes zäh­len­de Bür­ger­spi­tal­kir­che St. Jakob fei­ert heu­er ihr 1000-jäh­ri­ges Bestehen. Aus die­sem Anlass wird Stadt­pfar­rer Mag. Gerald Geyr­ho­fer im restau­rier­ten Got­tes­haus am Traun­tor einen Fest­got­tes­dienst zelebrieren.

Der Gmund­ner Kam­mer­chor unter der Lei­tung von Peter Cana­val wird dabei eine Wie­der­ent­de­ckung zur Auf­füh­rung brin­gen, die „Mis­sa St. Joan­nis Op. 1“ von Johann Evan­ge­list Habert, (1833 — 1896 / Foto).

In Böh­men gebo­ren, leb­te und wirk­te J. E. Habert nach sei­ner Aus­bil­dung in Linz als Orga­nist, Chor­lei­ter, Kom­po­nist und Leh­rer in Gmun­den. Er ver­band die gre­go­ria­ni­sche Tra­di­ti­on mit den Neue­run­gen der Wie­ner Klas­sik und hat bis heu­te einen bedeu­ten­den Ein­fluss auf die Katho­li­sche Kir­chen­mu­sik. In die­ser schwung­vol­len, ja packen­den, aber auch sehr ein­fühl­sa­men Mes­se ist der jugend­li­che Elan des Kom­po­nis­ten spürbar.

Fest­mes­se – Sams­tag, 20. 5., 10 Uhr, Bür­ger­spi­tal­kir­che St. Jakob

Für die Fest­mes­se in der Bür­ger­spi­tal­kir­che muss man sich anmel­den, weil das klei­ne Got­tes­haus höchs­tens 80 Men­schen Platz bie­tet. Anmel­dun­gen an der Muse­ums­kas­se oder per Mail an johannes.weidinger@gmunden.ooe.gv.at

Eine noch­ma­li­ge Auf­füh­rung der Habert-Mes­se (ohne Anmel­dung) fin­det am Tag dar­auf, Sonn­tag, 21. 5., um 9 Uhr in der Kapu­zi­ner­kir­che statt.

Fest­schrift erscheint

Zum Jubi­lä­um erscheint die 50-sei­ti­ge, reich bebil­der­te Fest­schrift „Das Got­tes­haus am Aus­fluss der Traun“, die die frü­he­re Direk­to­rin des Kam­mer­hof­mu­se­ums Kon­su­len­tin Ingrid Spitz­bart und ihr Nach­fol­ger Dr. Johan­nes Wei­din­ger ver­fasst haben.

Das Büch­lein ist ein Streif­zug durch 1000 Jah­re Stadt­ge­schich­te, ange­rei­chert mit his­to­ri­schen Details, die selbst Ein­hei­mi­sche ver­blüf­fen wer­den. Es ist am Tag des Fest­got­tes­diens­tes vor der Kir­che und danach an der Muse­ums­kas­se erhältlich.