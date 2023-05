Handwerker griff in Motorsäge

Ein 18-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck arbei­te­te am 30. Mai 2023 auf einer Bau­stel­le in Unter­ach am Atter­see. Gegen 08:15 Uhr war er gera­de dabei, eine OSB-Plat­te in der Wand im 1. Stock her­aus­zu­sä­gen, da der Tür­stock ver­brei­tert wer­den soll­te. Nach­dem der 18-Jäh­ri­ge sich ver­ge­wis­sert hat­te, dass sich nie­mand in der Nähe befand, durch­stach er die Plat­te mit der Motor­sä­ge und begann zu schnei­den. In die­sem Moment kam ein 54-jäh­ri­ger Hand­wer­ker und benutz­te die Lei­ter vom 1. Stock in das Erd­ge­schoß. Er woll­te sich mit der lin­ken Hand an der Wand mit der OSB-Plat­te fest­hal­ten und griff dabei in die Motor­sä­ge. Der 54-Jäh­ri­ge wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht, so die Polizei.