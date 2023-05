Kletterer in Notlage von Adlerspitze gerettet

Glück im Unglück hat­ten zwei Klet­te­rer am Sams­tag auf der Adler­spit­ze. Das Pär­chen geriet in Not und wur­de schluss­end­lich gegen Mit­ter­nacht von der Berg­ret­tung sicher abge­seilt und ins Tal gebracht.

Ein 28-Jäh­ri­ger aus der Stei­er­mark unter­nahm am Nach­mit­tag des 20. Mai 2023 gemein­sam mit sei­ner 29-jäh­ri­gen Freun­din aus der Stei­er­mark eine Klet­ter­tour zum Gip­fel der Adler­spit­ze. Dazu stie­gen die bei­den gegen 14:00 Uhr vom Tal zum Ein­stieg auf und klet­ter­ten anschlie­ßend über die Rou­te V‑Riss/Heizendorferriss zum Hauptgipfel.

Klet­ter­seil ver­hing sich

Von dort woll­ten sie sich direkt absei­len, wobei sich das Klet­ter­seil nach dem Errei­chen des ers­ten Abseil-Stand­plat­zes ver­hing und sich nicht mehr wei­ter abzie­hen ließ. Nach eini­gen Ver­su­chen setz­ten sie gegen 20:40 Uhr einen Not­ruf ab.

Eine Mann­schaft der Berg­ret­tung und zwei Beam­te der Alpin­po­li­zei klet­ter­ten zum Gip­fel und seil­ten einen Berg­ret­ter zu den hilf­lo­sen Per­so­nen ab. Die­se klet­ter­ten, gesi­chert von den Berg­ret­tern, wie­der zum Gip­fel und wur­den über den soge­nann­ten “Nor­mal­weg” zum Wand­fuß abge­seilt. Sie wur­den schließ­lich noch ins Tal beglei­tet und der Ein­satz um 00:10 Uhr been­det, berich­tet die Polizei.