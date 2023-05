Kunst im Amt “Mensch und Natur“ — eine Bilderausstellung von Angelika Toma

Umfang­rei­che Bil­der­aus­stel­lung im Gemein­de­amt Alt­müns­ter eröff­net. Kunst­wer­ke von der Alt­müns­te­r­er Künst­le­rin Ange­li­ka Toma zie­ren das ehr­wür­di­ge Gebäu­de. Ange­li­ka Toma: „Ich lebe mit­ten in der Natur auf dem Gmund­ner­berg mit den Men­schen in mei­nen Bildergeschichten“.

Am 10.5.2023 hat der BGM Mar­tin Pel­zer in den Amts­räu­men der Gemein­de Alt­müns­ter eine Aus­stel­lung mit Wer­ken von Ange­li­ka Toma eröff­net. Die Aus­stel­lung mit dem Titel “Mensch und Natur” ist bis zum 31.5.2023 geöff­net. Nach den Gruß­wor­ten und dem Gast­ge­schenk von Mar­tin Pel­zer hat sich die Gale­ris­tin vom Gmund­ner­berg aus­führ­lich vor­ge­stellt. Unter dem Titel “Im Dia­log mit der Künst­le­rin” kann man mehr dar­über nach­le­sen. Bei der Aus­stel­lungs­er­öff­nung waren neben Vize BGM Bern­hard Moser auch die Künst­ler­kol­le­gin­nen Chris­ti­ne Pahl aus Gmun­den und Bian­ca Lasin­ger aus Alt­müns­ter anwe­send, um die Wer­ke zu bewundern.

Öff­nungs­zei­ten der Aus­stel­lung in Altmünster

“Mensch und Natur“, 10. — 31.05.2023, Mo — Fr 7.30 — 11.30, Mo 16 — 18 Uhr

Eine wei­te­re Aus­stel­lung mit Wer­ken von Ange­li­ka Toma wird in der Gale­rie 10erHaus in Gmun­den eröffnet:

“Vis Natu­rae — Kraft der Natur“, 12.05. — 31.10.2023, Mo — Sa 10 — 18 Uhr, So 10 — 17 Uhr

Im Dia­log mit der Künstlerin

Vor 10 Jah­ren zog AT nach Alt­müns­ter an den wun­der­schö­nen Traun­see, um für die Mut­ter da zu sein.

35 Obst­bäu­me, sogar eine India­ner­ba­na­ne pflanz­te die Künst­le­rin und leg­te ein Bio­top an. Als Kind ist sie, wie sie sagt mit­ten im „Gar­ten Eden“ auf­ge­wach­sen, im deutsch­spra­chi­gen Banat in Rumä­ni­en, wo aus den dunk­len Othel­lo Trau­ben Wein gepresst wur­de. Aus Him­bee­ren, Erd­bee­ren, Apri­ko­sen, Pfir­si­chen, Sauer­kir­schen und Toma­ten Saft oder Mar­me­la­den für den Win­ter ein­ge­kocht wurden.

„Die Wach­au­er Maril­len erin­nern mich an den Duft der Maril­len im Hof mei­nes Eltern­hau­ses“, denkt AT etwas weh­mü­tig. Spä­ter erzähl­te sie ihren Kin­dern: „man schmeck­te die Son­ne in den Tomaten“.

Mit 27 Jah­ren ver­ließ sie Ihre Hei­mat, nach 27 Jah­ren Deutsch­land ist sie auf dem Gmund­ner­berg ange­kom­men und macht das, wor­auf sie ein Leben hin­ge­ar­bei­tet hat: Ein Leben mit der Kunst im atelier22 mit Gale­rie. Jahr­zehn­te­lang war AT mit der Kunst welt­weit unter­wegs auf Kunst­mes­sen, in Gale­rien und Aus­stel­lun­gen, „aller­dings hat­te ich als allein­er­zie­hen­de Mut­ter mit drei Kin­dern, mit eige­ner Wer­be­agen­tur mit Gale­rie nicht viel Zeit für die eige­ne Kunst“ meint AT. „Heu­te im „wei­sen“ Alter neh­me ich mir fast täg­lich sie­ben bis acht Stun­den für die künst­le­ri­sche Arbeit.“

„Künstler:innen gestal­te­ten oder malen bewusst oder unbe­wusst die Natur in ihren Bil­dern, ob abs­trakt oder figu­ra­tiv. Ich füh­le sie, ich rie­che sie, ich hal­te sie fest für die Ewig­keit. Die Wie­sen­blu­men in mei­nem Bil­dern sind alle vom Gmund­ner­berg oder aus mei­nem Gar­ten. Wer weiß, viel­leicht wird es die­se Blu­men in ein paar Jahr­zehn­ten nicht mehr geben.“ erklärt AT weiter.

„Men­schen und ihre Geschich­ten fas­zi­nie­ren mich, seit ich den­ken kann und auch mich beschäf­tigt die Fra­ge: War­um sind wir hier? Was kön­nen wir tun, damit Kin­der nicht mehr hun­gern oder wie kön­nen wir krie­ge­ri­sche Aus­ein­an­der­set­zun­gen ver­mei­den wie die­ser sinn­lo­se und bru­ta­le Krieg in der Ukrai­ne mit hun­dert­tau­sen­den Toten. Als ich das Foto mit der ver­letz­ten schwan­ge­ren Frau in Mariu­pol in den Medi­en sah, die spä­ter ver­starb, es lies mich nicht mehr los und ich mal­te es! Das Foto wur­de zwei Mona­te spä­ter als Pres­se­fo­to des Jah­res ausgezeichnet.

Genau so hielt ich in mei­nem Bild mit den drei Kin­dern, den Skan­dal mit den Kin­der­miss­brauch in der katho­li­schen Kir­che 2021 fest, dass seit Jah­ren in den deut­schen Medi­en ein The­ma ist und uns alle angeht. Es sind aber auch älte­re Men­schen in der Coro­na Zeit, denen ich eine bild­li­che Stim­me verleihe.

Der Skan­dal des Kin­der­miss­brauchs in der Katho­li­schen Kir­che, der seit Jah­ren in den deut­schen Medi­en ein The­ma ist, mach­te mich wütend und ich mal­te 2022 dar­auf­hin das Bild mit den drei Kindern.

Auf jeden Fall möch­te ich ein Sprach­rohr unse­rer Gesell­schaft und der Zeit sein, in der wir leben!“

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at