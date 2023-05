Laakirchen ehrt verdiente Sportlerinnen und Sportler

Es ist schon lan­ge Tra­di­ti­on, dass ein Mal im Jahr ver­dien­te Sport­le­rin­nen und Sport­ler in Laa­kir­chen vor den Vor­hang geholt wer­den. Die heu­ri­ge Sport­ler­eh­rung fand im fest­lich geschmück­ten Saal des Kul­tur­zen­trums ALFA statt.

In sei­ner Begrü­ßungs­re­de bedank­te sich Sport­re­fe­rent Ing. Ste­fan Holz­leith­ner, BSc bei allen Trai­nern, Ver­eins­funk­tio­nä­ren, dem per­sön­li­chen Umfeld sowie den Schu­len für deren uner­müd­li­chen Ein­satz, ohne die sport­li­chen Leis­tun­gen, gera­de im Nach­wuchs­be­reich, erst ermög­licht wer­den und gra­tu­lier­te den Sport­le­rin­nen und Sport­lern zu den erbrach­ten Leis­tun­gen. Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger und die bei­den Vize­bür­ger­meis­te­rin­nen Maria Ohler und Mag. Chris­ti­ne Gab­ler, MBA über­reich­ten gemein­sam mit Sport­re­fe­rent Ing. Ste­fan Holz­leith­ner, BSc die Urkun­den und Spor­t­eh­ren­zei­chen für Erfol­ge auf Bun­des- und Lan­des­ebe­ne und inter­na­tio­na­le Erfolge.

Fol­gen­de Sport­le­rIn­nen (Teams) wur­den ausgezeichnet:

ASKÖ Laa­kir­chen Papier, Faustball:

Damen­team 1 Bun­des­li­ga für den 3. Platz in der Halle

Dal­lin­ger Emma für den 2. Platz bei der Euro­pa­meis­ter­schaft U18 in Vaihingen

Eiden­ham­mer The­re­sa für den 4. Platz bei den World Games in Bir­ming­ham USA

Soll­böck Nico­le für den 1. Platz Senio­rin­nen AK 30+ mit FBC Linz Urfahr

Jugend männ­lich U 14 für den 3. Platz in der Landesmeisterschaft

Her­ren AK 35+, AK 45+, AK 55+ für Titel und Top-Plat­zie­run­gen bei Lan­des- und Staats­meis­ter­schaf­ten in der Hal­le und am Feld

Helm­ber­ger Manu­el für den 1. Platz bei der ÖM am Feld und in der Hal­le mit UNI­ON Tigers Vöck­la­bruck und den Euro­pa­po­kal­sieg am Feld und in der Halle

Kreut­zer Roman für den 2. Platz bei der Euro­pa­meis­ter­schaft U 18 in Vaihingen

ASKÖ Stey­rer­mühl, Bogenschießen:

für Top-Plat­zie­run­gen bei Lan­des- und Staatsmeisterschaften

Jugend: Migl­bau­er Fer­di­nand, Urtha­ler Alex­an­der, Kro­lokh Vale­rie, Burg­stal­ler Wendelin

All­ge­mei­ne Klas­se: Lockin­ger Car­men, Umge­her Chris­toph, Visin­ka Mar­tin, Burg­stal­ler Rai­ner, Lockin­ger Mar­kus, Umge­her Thomas

Senio­ren: Ort­ner Johann, Fins­ter­mann Georg sen., Suchan Johann

ASKÖ Stey­rer­mühl, Tennis:

Wansch Erwin für den 1. Platz bei der Lan­des­meis­ter­schaft U 16 und U 18

RC Eben­see – Gott­fried Lang für den 2. Platz ÖM Stra­ße und den 2. Platz OÖ LM Berg

Schüt­zen­ver­ein Lindach:

Tomitza Eber­hard für den 1. Platz ÖM Luft­ge­wehr sit­zend auf­ge­legt Mann­schaft Senio­ren III und den 2. Platz ÖM Luft­ge­wehr sit­zend auf­ge­legt Ein­zel Senio­ren III

UNI­ON Kirch­ham, Judo:

Jugend: Haupt Tere­sa & Haupt Con­stan­tin für den 2. bzw. 3. Platz bei der LM, Leb Ste­fan jun. für den 2. Platz bei der ÖM U 18 ‑50kg und wei­te­re Top-Plat­zie­run­gen auf Landesebene

All­ge­mei­ne Klas­se: Gru­jic Nebo­j­sa für den 3. Platz bei der LM ‑90kg

Ü 50: Leb Ste­fan sen. für jeweils den 1. Platz bei der LM ‑90kg und +90kg

Johan­na Plank – TGW Zehnkampf-Union

Für den 2. Platz 100m Hür­den Allg. Klas­se bei der ÖM Frei­luft und den 2. Platz 60m Hür­den Allg. Klasse

Außer­dem für eine Nomi­nie­rung in das österr. Natio­nal­team 4x100m Sprintstaffel

Nach der Foto­prä­sen­ta­ti­on, bei der Ein­drü­cke der zahl­rei­chen Erfol­ge in den unter­schied­lichs­ten Sport­ar­ten und Bewer­ben prä­sen­tiert wur­den, waren noch alle Gäs­te zum Abend­essen und gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein eingeladen.