Leiche im Bereich des Laudachsees am Traunstein in Gmunden entdeckt

Im Bereich des Lau­d­ach­sees in Gmun­den ist am Sonn­tag eine Lei­che ent­deckt wor­den, dabei könn­te es sich even­tu­ell um die 22-jäh­ri­ge Frau han­deln, die seit ein­ein­halb Mona­ten als ver­misst gilt.

Am Sonn­tag soll im Bereich des Lau­d­ach­sees in der Traun­stein­re­gi­on in Gmun­den von Wan­de­rern eine leb­lo­se Per­son ent­deckt wor­den sein. Die Lei­che wur­de dar­auf­hin von den Ein­satz­kräf­ten geborgen.

Obduk­ti­on angeordnet

Die Poli­zei bestä­tig­te den Lei­chen­fund am Mon­tag und erklär­te, dass eine Obduk­ti­on ange­ord­net wor­den sei, die auch Klar­heit über die Iden­ti­tät der Per­son brin­gen soll. Die Obduk­ti­on soll offen­bar auch klä­ren, ob es sich um jene 22-jäh­ri­ge ame­ri­ka­ni­sche Staats­bür­ge­rin han­deln könn­te, die sei­te dem 17. März 2022 als ver­misst gilt. Vor einen Monat fand bereits eine groß­an­ge­leg­te Such­ak­ti­on im Bereich Grün­berg, Traun­stein und Lau­d­ach­see statt, die aber kein Ergeb­nis brachte.

