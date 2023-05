Maiandacht im Altenwohnheim Altmünster

Stimmungsvoll in den Mai

Die Gold­hau­ben­frau­en Alt­müns­ter haben am Frei­tag, den 5. Mai, eine Mai­an­dacht im Park des Alten­wohn­heims orga­ni­siert. Die Ver­an­stal­tung bot dabei einen sagen­haf­ten Blick auf den Traunstein.

Moni­ka Nat­mess­nig, Obfrau der Gold­hau­ben­grup­pe Alt­müns­ter, hat am Frei­tag, 5.Mai, gemein­sam mit ihren Damen eine Mai­an­dacht im Park des Alten­wohn­hei­mes gefei­ert. Die Bewoh­ner, deren Ange­hö­ri­ge und Gäs­te, fei­er­ten mit musi­ka­li­scher Beglei­tung der „Nia z´Haus Musi“ und der Blä­ser­grup­pe Leit­ner eine fest­lich gestal­te­te Messe.

Dabei wur­de auch ein neu­es Mar­terl, aus den Hän­den von Wal­ter Kort­ner ein­ge­weiht und des­sen Arbeit dan­kend gewür­digt. „Die­ser Platz mit dem Mar­terl lädt ein, die Sor­gen und Gedan­ken bei einem Besuch zu ver­ges­sen, aber auch an die­sem Ort zu ent­span­nen.“ erklärt Moni­ka Natmessnig.

Die Teil­neh­mer waren nicht nur ein­ge­la­den, an den Gebe­ten teil­zu­neh­men, son­dern auch mit­zu­sin­gen, um gemein­sam den fei­er­li­chen Abend bei unter­ge­hen­der Son­ne zu gestal­ten. Die Gold­hau­ben­frau­en bedank­ten sich bei den Gäs­ten und ins­be­son­de­re bei der Heim­lei­te­rin Sig­rid Jan­sky und Pfle­ge­dienst­lei­te­rin Doris Elger, die aktiv am Gelin­gen der Mai­fei­er bei­getra­gen haben. Ins­ge­samt war die Mai­an­dacht im Alten­wohn­heim Alt­müns­ter ein schö­nes Ereig­nis, das den Teil­neh­mern eine Mög­lich­keit bot, in einer fest­li­chen Atmo­sphä­re zu beten, zu sin­gen und dabei den gran­dio­sen Blick auf den Traun­stein zu genießen.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/Fionet.at