Mann stürzte sechs Meter in die Tiefe

In Schörf­ling ist am Sonn­tag ein Mann bei Arbei­ten an einem Roh­bau sechs Meter in die Tie­fe gestürzt. Der Mann wur­de ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht.

Am 14. Mai 2023 gegen 16:00 Uhr führ­te ein 49-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Wels-Land in Schörf­ling am Atter­see im 2. Stock des dort befind­li­chen Roh­baus Arbei­ten durch. Dabei dürf­te sich der Was­ser­schlauch, der über die Außen­sei­te des Gebäu­des auf­ge­zo­gen war, beim Bal­kon ver­hakt haben. Um den Schlauch zu lösen, ent­fern­te er die ange­brach­te Absturz­si­che­rung und ging bis zum Rand des Bal­kons vor. Dabei ver­lor er das Gleich­ge­wicht und stürz­te etwa sechs Meter in die Tiefe.

Ein Arbeits­kol­le­ge, der sich zu die­sem Zeit­punkt im 3. Stock befand, eil­te ihm sofort zur Hil­fe und ver­stän­dig­te die Ret­tungs­kräf­te. Mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des wur­de der Mann ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert, so die Polizei.