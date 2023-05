Miba knackt die Umsatz-Milliarde

Miba ist im vergangenen Geschäftsjahr um 15 Prozent gewachsen

Die Miba hat im ver­gan­ge­nen Geschäfts­jahr 2022/23 (1.2.2022 bis 31.1.2023) einen wich­ti­gen Mei­len­stein erreicht. Ihr Jah­res­um­satz hat erst­mals und deut­lich die Mil­li­ar­den­gren­ze über­schrit­ten, er ist im Ver­gleich zum Jahr davor um fast 15 Pro­zent auf 1,114 Mil­li­ar­den Euro gestie­gen. Alle Geschäfts­be­rei­che der Laa­kirch­ner Tech­no­lo­gie­grup­pe haben zuge­legt. Der über­wie­gen­de Teil der Erlö­se kam mit 59 Pro­zent aus dem Indus­trie­gü­ter­markt, 41 Pro­zent ihres Umsat­zes hat die Miba in der Auto­mo­bil­bran­che erzielt.

Wachs­tums­trei­ber Dekar­bo­ni­sie­rung und Elektrifizierung:

Fokus auf Tech­no­lo­gien für mehr Ener­gie­ef­fi­zi­enz und Nachhaltigkeit

Vor zehn Jah­ren war der Umsatz der Miba noch bei rund 600 Mil­lio­nen Euro gele­gen, seit­her hat er sich fast ver­dop­pelt. „Als nächs­ten Mei­len­stein haben wir uns vor­ge­nom­men, bis ins Jahr 2027 auf einen Umsatz von 1,5 Mil­li­ar­den Euro wei­ter­zu­wach­sen“, sagt Miba Vor­stands­vor­sit­zen­der F. Peter Mit­ter­bau­er. Dazu will das Unter­neh­men Chan­cen nut­zen, die aus den Mega­trends Dekar­bo­ni­sie­rung und Elek­tri­fi­zie­rung ent­ste­hen. „Aus­ge­hend von unse­rer Unter­neh­mens­mis­si­on „Tech­no­lo­gies for a clea­ner pla­net“, wol­len wir tech­no­lo­gisch anspruchs­vol­le Kom­po­nen­ten für mehr Effi­zi­enz und Nach­hal­tig­keit ent­lang der gesam­ten Ener­gie-Wert­schöp­fungs­ket­te ent­wi­ckeln und pro­du­zie­ren – also für die Gewin­nung, Über­tra­gung, Spei­che­rung und Nut­zung von Ener­gie“, erläu­tert Mitterbauer.

Und er nennt ein Bei­spiel dafür, wie gut das bereits heu­te gelingt: „Allein im ver­gan­ge­nen Geschäfts­jahr haben sich unse­re Umsät­ze mit Tech­no­lo­gien für die Wind­kraft mehr als ver­dop­pelt.“ Für Miba Pro­duk­te gibt es in Wind­tur­bi­nen eine Viel­zahl an Ein­satz­mög­lich­kei­ten: Gleit­la­ger für das Getrie­be und das Rotor­haupt­la­ger, Reib­be­lä­ge zum siche­ren Abbrem­sen der ton­nen­schwe­ren Rotor­blät­ter sowie Leis­tungs­wi­der­stän­de und Kühl­tech­no­lo­gien zur Steue­rung und zum Schutz der Elek­tro­nik. Zudem stellt die Miba Fräs­an­la­gen für den Zusam­men­bau der gro­ßen Rohr­ele­men­te für Off­shore-Wind­tür­me her.

100 Pro­zent Anteil an Miba Bat­te­ry Sys­tems übernommen -

ins­ge­samt bereits 80 Mil­lio­nen Euro in die eMo­bi­li­ty investiert

Auch in der eMo­bi­li­ty kann die Miba vie­le Markt­chan­cen nut­zen. Das Unter­neh­men hat schon 80 Mil­lio­nen Euro in den Auf­bau die­ses neu­en Geschäfts­felds inves­tiert, bereits seit dem Jahr 2016 wur­de ein brei­tes Pro­dukt­port­fo­lio auf­ge­baut. Die­se Stra­te­gie macht sich nun bezahlt: die Umsät­ze der mit Tech­no­lo­gien für bat­te­rie­elek­tri­sche Fahr­zeu­ge haben sich inner­halb der ver­gan­ge­nen zwei Jah­re mehr als ver­vier­facht. Um die­sen Wachs­tums­weg wei­ter zu beschleu­ni­gen, hat die Miba im ver­gan­ge­nen Herbst in Bad Leon­fel­den ihr welt­weit ers­tes Bat­te­rie-Pro­duk­ti­ons­werk eröff­net. Betrei­ber ist das Toch­ter­un­ter­neh­men Miba Bat­te­ry Sys­tems – vor­mals Volt­la­bor – an dem die Miba vor kur­zem sämt­li­che Geschäfts­an­tei­le über­nom­men hat und nun allei­ni­ge Eigen­tü­me­rin ist.

Finan­zi­el­le Unab­hän­gig­keit schafft

Spiel­raum für gro­ße Investitionen

Eine wesent­li­che Vor­aus­set­zung für Zukunfts­in­ves­ti­tio­nen ist die finan­zi­el­le Unab­hän­gig­keit der Miba. Eine wich­ti­ge Kenn­zahl dafür ist die Eigen­ka­pi­tal­quo­te, die sich auf 52,8 Pro­zent wei­ter erhöht hat. Dank die­ser Finanz­kraft konn­te die Miba allein im ver­gan­ge­nen Geschäfts­jahr 100 Mil­lio­nen Euro inves­tie­ren – 56 Mil­lio­nen in Sach­an­la­gen und 44 Mil­lio­nen in For­schung und Ent­wick­lung. Die F&E‑Quote, also der Anteil der Aus­ga­ben für For­schung und Ent­wick­lung am Umsatz, lag mit rund 4 Pro­zent wie­der­um im Spit­zen­feld. auf hohem Niveau.

2,6 Mil­lio­nen Euro für Aus- und Weiterbildung

Zusätz­li­che Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter wer­den lau­fend gesucht

Nicht zuletzt hat die Miba auch im ver­gan­ge­nen Geschäfts­jahr mit 2,6 Mil­lio­nen Euro wie­der stark in die Aus- und Wei­ter­bil­dung ihrer Beschäf­tig­ten inves­tiert. Zudem wer­den welt­weit rund 240 Lehr­lin­ge aus­ge­bil­det, rund die Hälf­te davon in Öster­reich. Auf­grund des star­ken Wachs­tums der Unter­neh­mens­grup­pe wer­den zusätz­li­che Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter lau­fend gesucht, aktu­ell wer­den allein in Öster­reich rund 100 Jobs ver­ge­ben. Neben einer von Inno­va­ti­on, fla­chen Hier­ar­chien, offe­ner Kom­mu­ni­ka­ti­on und welt­wei­ter Zusam­men­ar­beit gepräg­ten Unter­neh­mens­kul­tur bie­tet die Miba ihnen ein umfang­rei­ches Ange­bot zur opti­ma­len Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf mit eige­ner Krab­bel­stu­be und Kin­der-Feri­en­be­treu­ung, zudem Gesund­heits- und Fit­ness­pro­gram­me sowie vie­le wei­ter Vor­tei­le wie etwa ein ver­güns­tig­tes Lea­sing­an­ge­bot für E‑Bikes.